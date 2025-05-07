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亞市消防局年度早餐活動 鼓勵民眾參與緊急醫療護理計畫

記者邵敏／亞凱迪亞報導
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消防隊長John Cole（左一）、消防局長孫振傑（左二）、副局長Cody Cerwin（右二）、市長關美滿（右一）合影。（記者邵敏／攝影）
消防隊長John Cole（左一）、消防局長孫振傑（左二）、副局長Cody Cerwin（右二）、市長關美滿（右一）合影。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞消防員協會 (Arcadia Firefighters' Association，AFFA) 3日舉辦年度煎餅早餐（Pancake Breakfast）活動，吸引數千人參加，包括當地許多華人家庭。消防部門推出護理會員計畫（Paramedic Membership Program），鼓勵市民參加，可讓家庭免於承擔昂貴的救護車緊急醫療救援費用。

亞凱迪亞消防員協會3日舉辦煎餅早餐活動。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞消防員協會3日舉辦煎餅早餐活動。（記者邵敏／攝影）

3日活動在位於S Baldwin Ave 630號的106號消防站舉辦，7美元門票無限量供應煎餅、香腸、橙汁、牛奶和咖啡等，人們與消防人員共進早餐。當日活動重點推出消防現場救援演示，讓參觀者一飽眼福。

活動無限量供應煎餅、香腸、橙汁等，人們與消防人員共進早餐。（記者邵敏／攝影）
活動無限量供應煎餅、香腸、橙汁等，人們與消防人員共進早餐。（記者邵敏／攝影）

活動現場設有眾多展位，其中警消部門展位尤為突出，展示警察、消防員保護城市的獨特設備，吸引大人、小孩參觀合照。消防局還設有一個專門展位，向公眾介紹護理會員計畫，該計畫會員費51美元，涵蓋居住在同一地址的所有家庭成員，會員可免於承擔昂貴的救護車緊急醫療費用。據悉，截止目前已有超過2300人報名，消防局鼓勵每個家庭都能加入該計畫，更多信息可訪問網站：www.arcadiaca.gov/paramedic。

當日活動推出消防現場救援演示。（記者邵敏／攝影）
當日活動推出消防現場救援演示。（記者邵敏／攝影）

此外，活動現場還設有多個當地社團展位，例如亞凱迪亞公共圖書館、援助聯盟、亞凱迪亞表演藝術基金會、華協、慈濟基金會、南加大亞凱迪亞醫院等，向民眾全方位提供豐富資訊。現場還有小朋友喜歡的充氣城堡、小消防員障礙賽、手工製作等，豐富的抽獎活動、照相亭、音樂、以及社區教育資訊等，為人們帶來一個愉快的周末。

亞凱迪亞消防員早餐活動，吸引數千人參加。（記者邵敏／攝影）
亞凱迪亞消防員早餐活動，吸引數千人參加。（記者邵敏／攝影）

主辦方介紹，本次活動所有收益用於支持亞市消防員協會、及其慈善機構。據悉，消防員協會支持當地眾多慈善機構組織，包括亞市高中Broadwell獎學金、Verdugo消防學院Troncale獎學金、亞市高中體育協會、亞市公園基金會等。 亞市市長關美滿（Sharon Kwan）、副市長王愛琳、市議員鄭博仁、前市長戴守真等出席當日活動。亞市消防局長孫振傑（Suen Chen）帶著家人，在活動現場共度美好時光，來自台灣的孫振傑父母也在現場攤位提供志工服務。

亞凱迪亞 南加大 華人

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