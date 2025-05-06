人與事／移居內陸繪畫大師張寧：AI升級也無法替代人類

繪畫家張寧展示他用中國畫表現「最後的晚餐」人物表現。（記者啟鉻／攝影）

近年來，南加內陸城市吸引來自中國的藝術家定居，繪畫家張寧便是其中之一。除潛心創作，張寧也密切關注人工智慧 （AI ）在繪畫領域發展。針對AI是否將取代人類藝術家的疑慮，張寧直言，人工智慧再先進，也無法替代人類的情感與審美表現。

年逾八旬的張寧指出，AI技術發展迅猛，已能迅速生成圖像，甚至賦予畫作動態效果，未來確實可能在某些領域取代人類的繪畫工作。然而，他強調，再高明AI，也無法模擬人類的心理感受與藝術家的獨特審美。

張寧從事繪畫藝術數十載，他的作品以人物見長，富有感染力。觀者常評價他畫作「充滿神韻」，張寧認為，這是他多年觀察、探索與經驗積累的成果，非一朝一夕，更非機器可比。

談及人類獨有的藝術感受，他舉義大利 文藝復興巨匠達芬奇（Leonardo da Vinci）的「最後的晚餐」為例。張寧指出，畫中人物的情感表達與原始畫稿有明顯落差，讓這件曠世名作在細節表現上，留下不少遺憾。他補充，達芬奇當年耗時四年才完成這件作品，並非出於自主創作，而是受命一所修道院工程。創作過程不僅受空間與條件限制，畫作材料也不理想，致使作品完成後不久便出現損壞，歷經多次修補，失去原有神韻。

談到個人創作體會，張寧以「工匠」自喻，秉持精益求精的工匠精神，將專長發揮到極致。他坦言，人生能做到完美的事不多，若能在一生中專注把一件事做到最好，已是很大成就。

張寧出生上海，童年在擅長書畫的祖父開設的私塾打下繪畫基礎，並於教會中接觸西方藝術。15歲那年，因家庭經濟拮据，他肩負起賺錢養家責任。上世紀60年代起，他為報刊繪製插圖、連環畫與人物畫，足跡遍及中國大江南北。其勤奮踏實風格，贏得「行萬里路畫家」美譽。張寧作品多次在中國各級畫展中獲獎，多幅畫作被中國美術家協會收藏。