觀光客人數大減 今夏國內旅遊可望撿便宜

隨著經濟不確定性，美國一些受歡迎熱點旅遊出現下滑趨勢。（取自ABC 10電視台畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨著經濟焦慮和國際緊張情勢升溫，美國一些最受歡迎的旅遊熱點，今年遊客恐不會如期而至。然旅遊分析師表示，若需求下降到一定程度，可能會出現更多優惠，對遊客來說或許是件好事。

本周發布的拉斯維加斯（Las Vegas）旅遊報告顯示，遊客人數和酒店入住率同比下降，加州 旅遊相關機構也報告，自2月和3月起，遊客數量急遽下降，為此美國主要航空公司正削減航班計畫，調整或撤回全年盈利的預測。

美國航空（American Airlines）執行長伊索（Robert Isom）告訴CNBC，「我們去年第4季度表現強勁，今年1月分業務不錯，但進入2月份，國內休閒旅遊業務大幅下滑。」消費者不願預訂假期，與一項民調結果相符。該調查顯示，許多人擔心美國正陷入衰退，且總統川普（Donald Trump）廣泛且隨意實施的關稅政策導致價格上揚。

國外遊客人數亦下降。美國旅遊協會（U.S. Travel Association）報告稱，3月國際遊客數量與去年同比下降14%，下降幅度最大的是加拿大（Canada）與西歐（Western Europe）遊客。摩根大通（J.P. Morgan）首席美國經濟學家費羅利（Micharl Feroli）認為，旅遊下降可能與日益增長的反美情緒有關。

「最近幾周，許多新聞報導指出，遊客因抗議美國近期貿易政策而取消赴美計畫」他在致客戶備忘錄中寫道。根據彭博社（Bloomberg），即使國際旅遊下降幅度相對較小，但無論出於抵制還是經濟不確定性等理由，對美國經濟損失也可能高達數十億美元。

若旅遊業需求下降，航空公司、酒店連鎖品牌及其他相關企業，可能會降價以吸引遊客回流。根據美國勞工統計局（Beureau of Labor Statistics），機票 價格在2月與3月都有所下降。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）財務長塔克特（Shane Tackett）告訴CNBC，「機票價格不像去年第4季度和今年1月如此強勁，雖然整個行業需求仍很高，但並未達到我們預期高峰。」

一些行業分析師建議先等待4月數據發布再下結論，以評估通常繁忙的春假和復活節旅遊季於今年的情況如何。盡管如此，航空業商業專欄作家桑蒙斯（Brian Summers）接受紐約時報 專訪時表示，「我預期價格將下降，且我們會看見更多空位。」

若美國經濟陷入衰退，也可能導致旅遊及其他商品和服務價格下降。聖湯瑪斯大學（Univ. of St. Thomas）經濟學副教授席柏（Tyler Shipper）表示，2008年經濟衰退期間，整體物價水平有所下降，「對許多家庭而言，旅行可能是奢侈的消費，航空旅行等價格通常會在經濟衰退期間下降，若我們再次陷入衰退，此情況仍恐出現。」