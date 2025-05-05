6年募款1400萬元 大洛杉磯台灣會館動土重建 預計3年完工
歷經多年籌備與南加州台美人社區齊心努力，大洛杉磯台灣會館重建3日舉行動土典禮，象徵新會館建設工程正式啟動。近百位來自南加州及外州的民眾與僑團代表出席，重建工程預計三年後完工啟用。
影音來源：記者張庭瑜
典禮於上午10時在會館現址舉行，主辦單位安排三太子舞團表演，象徵三代同堂共襄盛舉。現場備有象徵吉祥的小鏟子贈與來賓，並由12位貴賓持金鏟進行儀式。會館方面表示，新館將設有多間會議室、多功能文化空間、演講廳等，致力打造南加州最具代表性的台灣人文化與社會服務中心。
活動當天特別介紹六位百萬美元級捐款人，包括田詒鴻、董事長楊信、醫師林榮松、醫師古榮一、陳秀貞夫婦，以及大洛杉磯台灣會館永久榮譽董事長王桂榮家屬代表。林榮松加碼捐至110萬美元；古陳夫婦合捐120萬美元； 王家早在1998年即捐地助會館成立，此次再捐百萬資助新館建設。
台灣立法委員王定宇致詞時回憶，2018年受邀出席會館首次募款餐會時，曾被戲言「募不到500萬不准回台灣」，他當時誤以為是新台幣。他表示，這段經歷讓他深刻體會社區對會館的熱情與堅持。
僑務委員會委員長徐佳青表示，20多年前曾造訪台灣會館，如今見證重建動土，深感欣慰。她指出，全美七大台灣會館中，唯有洛杉磯台灣會館能在此時啟動重建，是社區團結的成果，也是全球台灣人的共同驕傲。她對剩餘300萬美元募款表示高度信心。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀也代表政府表達祝賀與感謝，肯定會館多年來在文化交流、公益活動及僑教事務上的貢獻。
會館創會董事林榮松指出，27年前成立會館時，是靠1000位鄉親每人捐出1000美元才能成局。如今社區再度齊心協力，已募得逾1400萬美元，即將展開新館建設，這是世代傳承的具體成果。
出席貴賓還有聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu），羅斯密市長Margaret Clark與多位市議員，皆到場致意並表達對台灣會館長年服務社區的高度肯定。
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