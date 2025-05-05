6年募款1400萬元 大洛杉磯台灣會館動土重建 預計3年完工

台灣會館董事、僑領與地方賓客代表於動土儀式後齊聚會館門前合影，紀錄台灣社區歷史性的一刻。（記者張庭瑜/攝影）

歷經多年籌備與南加州 台美人社區齊心努力，大洛杉磯 台灣會館重建3日舉行動土典禮，象徵新會館建設工程正式啟動。近百位來自南加 州及外州的民眾與僑團代表出席，重建工程預計三年後完工啟用。

台灣會館新館正面視圖：新館設計結合集會、商業、教育與文化功能，打造兼具開放性與代表性的台美人社區新地標。（台灣會館提供） 新館外觀模擬圖：大洛杉磯台灣會館新館預計三年內完工，建築融合現代設計與社區機能，規畫為三層樓，設有會議室、展演空間、商業區與餐飲空間。（台灣會館提供） 新館二樓空中花園設計圖：二樓設有中庭綠化空間與休憩區，提供社區居民交流與活動場地，亦象徵世代連結與文化延續。（台灣會館提供） 新館三樓平面圖：規畫13間可作為會議室或教室空間，開放冠名捐款，其中黃色標示每間命名金額為50萬美元，紅色區域為60萬美元。中央設有展覽館與綠化中庭，結合功能性與文化性。（台灣會館提供）

影音來源：記者張庭瑜

貴賓們頭戴安全帽、手持金鏟齊聚會館前，共同參與象徵性破土儀式，為重建工程揭開序幕。（記者張庭瑜/攝影） 近百位社區民眾、僑團代表與嘉賓齊聚，共同見證動土歷史時刻。（記者張庭瑜/攝影） 三太子舞團現場演出，象徵三代同堂、福氣臨門，為動土典禮增添熱鬧氛圍。（記者張庭瑜/攝影）

典禮於上午10時在會館現址舉行，主辦單位安排三太子舞團表演，象徵三代同堂共襄盛舉。現場備有象徵吉祥的小鏟子贈與來賓，並由12位貴賓持金鏟進行儀式。會館方面表示，新館將設有多間會議室、多功能文化空間、演講廳等，致力打造南加州最具代表性的台灣人文化與社會服務中心。

會館創會董事之一林榮松醫師致詞表示，27年前靠千位鄉親每人捐出1000元創立台灣會館，如今再度齊心募資重建，是世代傳承的最佳見證。他並加碼捐款至110萬美元，展現對社區的承諾與支持。（記者張庭瑜/攝影） 田詒鴻發表致詞，回顧重建計畫啟動歷程，感謝社區共同努力推動募款與工程。（記者張庭瑜/攝影）

活動當天特別介紹六位百萬美元級捐款人，包括田詒鴻、董事長楊信、醫師林榮松、醫師古榮一、陳秀貞夫婦，以及大洛杉磯台灣會館永久榮譽董事長王桂榮家屬代表。林榮松加碼捐至110萬美元；古陳夫婦合捐120萬美元； 王家早在1998年即捐地助會館成立，此次再捐百萬資助新館建設。

台灣立法委員王定宇致詞時回憶，2018年受邀出席會館首次募款餐會時，曾被戲言「募不到500萬不准回台灣」，他當時誤以為是新台幣。他表示，這段經歷讓他深刻體會社區對會館的熱情與堅持。

僑務委員會委員長徐佳青表示，20多年前曾造訪台灣會館，如今見證重建動土，深感欣慰。她指出，全美七大台灣會館中，唯有洛杉磯台灣會館能在此時啟動重建，是社區團結的成果，也是全球台灣人的共同驕傲。她對剩餘300萬美元募款表示高度信心。

王定宇致詞表示，台灣會館是台美人團結與堅持的象徵，將成為民主與自由的精神地標。（記者張庭瑜/攝影） 徐佳青讚揚南加州台灣社區團結力量，強調新會館將成全球台僑的驕傲。（記者張庭瑜/攝影） 紀欽耀代表政府表達祝賀，並肯定會館對文化交流與社區服務的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀也代表政府表達祝賀與感謝，肯定會館多年來在文化交流、公益活動及僑教事務上的貢獻。

會館創會董事林榮松指出，27年前成立會館時，是靠1000位鄉親每人捐出1000美元才能成局。如今社區再度齊心協力，已募得逾1400萬美元，即將展開新館建設，這是世代傳承的具體成果。

羅斯密市長Margaret Clark（左二）頒發表揚狀予台灣會館，感謝其長年服務社區，市議員與會館代表一同合影。（記者張庭瑜/攝影） 劉雲平頒贈國會表揚狀給會館代表，肯定其多年來推動文化與社會服務的努力。（記者張庭瑜/攝影） 趙美心頒發國會表揚狀予台灣會館代表田詒鴻，感謝其長年支持台灣會館發展。（記者張庭瑜/攝影）

出席貴賓還有聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu），羅斯密市長Margaret Clark與多位市議員，皆到場致意並表達對台灣會館長年服務社區的高度肯定。