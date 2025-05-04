黃石華人團車禍 皮卡駕駛確認 6罹難遊客均來自境外
愛達荷州警方5月3日發布， 黃石公園致命車禍中，確認高頂旅行車上乘客，包括12名中國、1名義大利國籍人士，司機持有加州駕照，組團旅行社是 Ctour Holiday LLC。道奇皮卡汽車駕駛者確認是德州25歲的居民Isaiah Moreno，已在大火中身亡；其他六名受害者被燒得面目全非，須等待DNA檢測結果才能進行身分識別。六名罹難遊客均來自美國境外，初步了解，分別屬中國和義大利。
因有死傷者是中國公民，中國駐舊金山總領事館啟動領事保護應急機制，為傷者和遇難者家屬提供領事保護與協助。同時發布關於領區中國公民注意旅行安全的緊急提醒。
據紐約時報消息，Moreno當時駕駛著一輛道奇公羊皮卡向西行駛，而載有14名外國遊客的賓士高頂車則向東行駛。事故原因仍在調查中。愛達荷州警方在最新消息中表示，由於事件的複雜性，確認所有涉案人員的身分並通知其近親屬需要一些時間。其餘人員被緊急送往醫院，目前其傷勢沒有生命危險。
愛達荷州警方在新聞稿中指出，該旅遊團前往黃石國家公園參加由 Ctour Holiday LLC 組織的短途旅行。Ctour Holiday LLC 是一家在南加州執業、提供國際旅行服務的大型旅行社。
作為調查的一部分，死者將被送往阿達縣（Ada County）驗屍官辦公室進行屍檢和正式確認身分。
Fremont縣驗屍官Brenda Dye表示，其他旅遊車上的六名受害者被燒得面目全非，迫使驗屍官不得不等待DNA檢測結果才能進行身份識別。所有六名受害者均來自美國境外。
隨著調查的進展，愛達荷州警局（ISP）繼續與 Ctour Holiday LLC 密切合作，並與中國和義大利領事館保持聯繫。
出於隱私考慮，警方不會公布有關受傷者醫療狀況的資訊。但當資訊得到驗證並且可用時，將會提供更多更新消息。
中國駐舊金山總領事館發布公告︰「對罹難者表示深切哀悼，向受傷者和罹難者家屬表達誠摯慰問」。已要求美方調查核實有關情況並向中方作正式通報，全力搶救傷員，為遇難者家屬善後提供協助，將繼續全力做好後續工作。
同時舊金山中領館發布關於領區中國公民注意旅行安全的緊急提醒。公告指出，日前領區發生旅行交通事故，涉及中國公民傷亡。中國駐舊金山總領事館提醒公民做好各項行前準備，穩妥擬定旅行方案，警惕各類安全風險，確保人身財產安全。如需領事協助，請撥打中國外交部全球領事保護與服務緊急熱線（24小時）：+86-10-12308或+86-10-65612308，或中國駐舊金山總領事館領保協助電話：+1-415-929-6998。
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