黃石華人團車禍 皮卡駕駛確認 6罹難遊客均來自境外

中國駐舊金山總領事館針對黃石公園車禍造成中國公民死亡發布公告。（領館網站截圖）

愛達荷州 警方5月3日發布， 黃石公園致命車禍中，確認高頂旅行車上乘客，包括12名中國、1名義大利 國籍人士，司機持有加州駕照，組團旅行社是 Ctour Holiday LLC。道奇皮卡汽車駕駛者確認是德州25歲的居民Isaiah Moreno，已在大火中身亡；其他六名受害者被燒得面目全非，須等待DNA檢測結果才能進行身分識別。六名罹難遊客均來自美國境外，初步了解，分別屬中國和義大利。

因有死傷者是中國公民，中國駐舊金山 總領事館啟動領事保護應急機制，為傷者和遇難者家屬提供領事保護與協助。同時發布關於領區中國公民注意旅行安全的緊急提醒。

據紐約時報消息，Moreno當時駕駛著一輛道奇公羊皮卡向西行駛，而載有14名外國遊客的賓士高頂車則向東行駛。事故原因仍在調查中。愛達荷州警方在最新消息中表示，由於事件的複雜性，確認所有涉案人員的身分並通知其近親屬需要一些時間。其餘人員被緊急送往醫院，目前其傷勢沒有生命危險。

愛達荷州警方在新聞稿中指出，該旅遊團前往黃石國家公園參加由 Ctour Holiday LLC 組織的短途旅行。Ctour Holiday LLC 是一家在南加州執業、提供國際旅行服務的大型旅行社。

作為調查的一部分，死者將被送往阿達縣（Ada County）驗屍官辦公室進行屍檢和正式確認身分。

Fremont縣驗屍官Brenda Dye表示，其他旅遊車上的六名受害者被燒得面目全非，迫使驗屍官不得不等待DNA檢測結果才能進行身份識別。所有六名受害者均來自美國境外。

隨著調查的進展，愛達荷州警局（ISP）繼續與 Ctour Holiday LLC 密切合作，並與中國和義大利領事館保持聯繫。

出於隱私考慮，警方不會公布有關受傷者醫療狀況的資訊。但當資訊得到驗證並且可用時，將會提供更多更新消息。

中國駐舊金山總領事館發布公告︰「對罹難者表示深切哀悼，向受傷者和罹難者家屬表達誠摯慰問」。已要求美方調查核實有關情況並向中方作正式通報，全力搶救傷員，為遇難者家屬善後提供協助，將繼續全力做好後續工作。

同時舊金山中領館發布關於領區中國公民注意旅行安全的緊急提醒。公告指出，日前領區發生旅行交通事故，涉及中國公民傷亡。中國駐舊金山總領事館提醒公民做好各項行前準備，穩妥擬定旅行方案，警惕各類安全風險，確保人身財產安全。如需領事協助，請撥打中國外交部全球領事保護與服務緊急熱線（24小時）：+86-10-12308或+86-10-65612308，或中國駐舊金山總領事館領保協助電話：+1-415-929-6998。