好市多399元鋼架車棚 廣受好評

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

House Digest報導，對於想保護停在戶外的車子免受天氣影響，買個車棚是不錯的選項，好市多 （Costco ）販售一款10 X 20 呎鋼架車棚（10' X 20' Steel Frame Canopy），以399.99美元價格提供經濟實惠的戶外保護車輛選擇，其防鏽結構和抗UV、防水頂篷布廣受好評。然部分消費者對布料耐久性、結構穩固性及品牌資訊模糊性表示擔憂。所幸該公司100%滿意保證，仍替消費者提供一定程度的安心保障。

該產品框架採用粉末塗層鋼，具備防腐和防鏽功能。頂棚使用經UV處理的聚乙烯覆蓋層，能抵擋紫外線，並與低密度聚乙烯（DPE）層材料結合，提供防水保護。車棚開口高度約為六呎五吋，整體覆蓋面積足矣容納大型車輛，包括皮卡車等。

至於這款數百美元的鋼架車棚耐用性為何？好市多官網評分為4.4星（滿分五星）。有顧客讚賞安裝簡單，說明易於理解，大大節省時間。另一位消費者也留言讚：「我和丈夫快70歲了，安裝毫無問題。」根據YouTube 評測博主Classic Wings & Wheels說法，這款車棚尺寸非常適合保護各種類型車輛：「我見過有人用它存放拖曳車上的船，在我看來，這款產品CP值相當高。」

不僅如此，該產品可享有Costco Direct優惠政策。這項僅限於網路的促銷活動，為一次性購買多件品的顧客提供額外折扣。但即使沒有上述優惠，不少顧客仍願意為它買單，特別是還可以用84.99美元購買替換的頂棚，延長使用壽命。一位顧客表示：「我擁有四個這樣的車棚，側面布料至少可持續三年，最多可使用六年，所有框架都已使用六年，價格非常值得。」

也有約6.5%的負面評價。大多數集中在布料的持久性上，也有消費者提到金屬框架穩固性。一位顧客表示，拉鍊周圍布料在使用幾個月後開始撕裂，另一個拉鍊完全壞掉。也有留言稱「第一次強風就把屋頂撕成無數片，清理起來很麻煩」。還有留言指出，該產品舊款使用的是金屬連接物件，新版改用塑膠製，影響耐用性。