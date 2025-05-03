我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

好市多399元鋼架車棚 廣受好評

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）
好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

House Digest報導，對於想保護停在戶外的車子免受天氣影響，買個車棚是不錯的選項，好市多Costco）販售一款10 X 20 呎鋼架車棚（10' X 20' Steel Frame Canopy），以399.99美元價格提供經濟實惠的戶外保護車輛選擇，其防鏽結構和抗UV、防水頂篷布廣受好評。然部分消費者對布料耐久性、結構穩固性及品牌資訊模糊性表示擔憂。所幸該公司100%滿意保證，仍替消費者提供一定程度的安心保障。

該產品框架採用粉末塗層鋼，具備防腐和防鏽功能。頂棚使用經UV處理的聚乙烯覆蓋層，能抵擋紫外線，並與低密度聚乙烯（DPE）層材料結合，提供防水保護。車棚開口高度約為六呎五吋，整體覆蓋面積足矣容納大型車輛，包括皮卡車等。

至於這款數百美元的鋼架車棚耐用性為何？好市多官網評分為4.4星（滿分五星）。有顧客讚賞安裝簡單，說明易於理解，大大節省時間。另一位消費者也留言讚：「我和丈夫快70歲了，安裝毫無問題。」根據YouTube評測博主Classic Wings & Wheels說法，這款車棚尺寸非常適合保護各種類型車輛：「我見過有人用它存放拖曳車上的船，在我看來，這款產品CP值相當高。」

不僅如此，該產品可享有Costco Direct優惠政策。這項僅限於網路的促銷活動，為一次性購買多件品的顧客提供額外折扣。但即使沒有上述優惠，不少顧客仍願意為它買單，特別是還可以用84.99美元購買替換的頂棚，延長使用壽命。一位顧客表示：「我擁有四個這樣的車棚，側面布料至少可持續三年，最多可使用六年，所有框架都已使用六年，價格非常值得。」

也有約6.5%的負面評價。大多數集中在布料的持久性上，也有消費者提到金屬框架穩固性。一位顧客表示，拉鍊周圍布料在使用幾個月後開始撕裂，另一個拉鍊完全壞掉。也有留言稱「第一次強風就把屋頂撕成無數片，清理起來很麻煩」。還有留言指出，該產品舊款使用的是金屬連接物件，新版改用塑膠製，影響耐用性。

部分消費者對好市多未在網站產品頁面上列出車棚品牌表示不安。雖然產品描述提到製造商為Sorara Outdoor Living USA，但該公司官網並無這款車棚。不過，好市多提供100%滿意保證，仍替購買者提供保障。

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）
好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多 Costco YouTube

上一則

加州沿岸有毒藻華爆發 禁採野生淡菜、食用有死亡風險

下一則

職棒天使隊台灣日 連結台美民間友情 2萬人同慶

延伸閱讀

火爆台北60年 「阜杭豆漿」上架Costco

火爆台北60年 「阜杭豆漿」上架Costco
火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠
要備一套嗎？ 好市多賣末日套餐 保存期限達25年 有人拿來露營

要備一套嗎？ 好市多賣末日套餐 保存期限達25年 有人拿來露營
要買一份做準備嗎？好市多開賣「末日套餐」

要買一份做準備嗎？好市多開賣「末日套餐」
好市多7款瘦身食品 減重者親測有效

好市多7款瘦身食品 減重者親測有效
粉絲抓包 好市多烘焙區一商品被指變相漲價

粉絲抓包 好市多烘焙區一商品被指變相漲價

熱門新聞

2025 年 5 月 1 日，愛達荷州東部亨利湖州立公園附近一輛皮卡車與旅遊車發生致命碰撞，救援人員抵達現場。 （美聯社圖片）

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

2025-05-02 14:32
阜杭豆漿進駐北美好市多。（記者王若然／製圖）

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

2025-04-30 21:10
持綠卡女性入境時被拘留，關押在塔科馬ICE西北拘留中心。（FOX電視台）

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

2025-04-30 14:44
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
何先生從中國進口外賣餐盒的生意剛起步不到一年，卻因美中關稅戰而陷入兩難窘境。（記者劉子為/攝影）

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

2025-04-30 13:07

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光