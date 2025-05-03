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亞凱迪亞5/17法律日 律師提供免費諮詢

記者邵敏╱亞凱迪亞報導
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亞凱迪亞5月17日舉辦「法律日」，為居民提供免費法律諮詢。（華協提供）
亞凱迪亞5月17日舉辦「法律日」，為居民提供免費法律諮詢。（華協提供）

洛杉磯華人聚居區亞凱迪亞5月17日舉辦「法律日」，屆時將有幾十名專業律師現場為居民提供免費法律諮詢。

該活動由亞市華協與市政府聯合舉辦，具體時間是5月17日（周六）上午10時至下午2時, 地點位於亞凱迪亞社區中心（Arcadia Community Center） Campus Drive 360號。這是該市每年一次的傳統活動，至今已舉辦20多年，為亞市和周邊城市居民提供法律服務。

法律日通常有25至30名律師參加，為每一位市民提供20分鐘免費諮詢，解答各類法律相關問題，當天將有20多名華協義工協助，現場提供英語翻譯服務。

市民如有法律疑問需要諮詢，需網上提前預約，網址是ArcadiaCA.gov/RecReg；此外，還需攜帶相關材料前往。諮詢內容廣泛，涵蓋移民、房地產、人身傷害、商業法、勞動法、家庭法、消費者權益、租房、勞工權益、破產法等。

法律日每年吸引約200位市民參與，現場僅提供法律意見，不接受任何案件。主辦方歡迎有需要的遠近城市民眾，都能有機會參與這項為大眾服務的活動。

亞凱迪亞 洛杉磯 華人

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