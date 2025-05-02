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小廢紙大發現：莎士比亞與妻子關係不差 還會讓她管錢

編譯胡立宗／綜合報導
藏在宗教典籍書背裡的莎士比亞家書信，抬頭即為莎士比亞太太（Mrs. Shakespeare）。（赫瑞福大教堂與Hereford Mappa Mundi Trust）
藏在宗教典籍書背裡的莎士比亞家書信，抬頭即為莎士比亞太太（Mrs. Shakespeare）。（赫瑞福大教堂與Hereford Mappa Mundi Trust）

英國劇作家莎士比亞長期以來被認為，把髮妻海瑟威（Anne Hathaway）丟在老家，一個人在倫敦風光享樂，直到生命末期才返回雅芳河畔史特拉福（Stratford-upon-Avon），最後還寫了貶低髮妻的遺言，「要把第二珍惜的床留給妳」。

橙縣紀事報報導，英國史學家史登革（Matthew Steggle）的最新發現推翻了上述說法，新證據不但證明莎士比亞夫妻在倫敦一起住過，海瑟威還會幫忙管帳。

而其他研究的發現，也推翻了「第二珍惜的床」是貶抑的說法，因為在莎士比亞的年代，一套床往往是家裡最值錢的東西，他不把可能是他們成婚時的喜床組當成傳家寶，反倒送給海瑟威個人，凸顯了兩人的深厚感情。

布里斯托大學（University of Bristol）早期現代英國文學的首席教授史登革的發現，竟是來自毫不起眼的廢紙。這些信件顯然未獲重視，被後來的書商當成書背墊材，直到1978年才首度由圖書館員摩根（F.C. Morgan）在英國赫瑞福大教堂（Hereford Cathedral）的千餘頁宗教典籍中發現。

類似這封信的殘片應該還有很多，能幫後人更加理解莎士比亞的生活。

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