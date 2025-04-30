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理髮師遭移民官逮捕 30小時後獲釋

編譯胡立宗／綜合報導
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馬丁（白髮者）與家人一起召開記者會。（ABC 7）
馬丁（白髮者）與家人一起召開記者會。（ABC 7）

洛杉磯縣波莫那市（Pomona）近日除了家得寶（Home Depot）十多名臨時工遭捕外，還有一名58歲理髮師開店時遭執法人員持槍帶走的事件。雖然家人一度擔心他有去無回，幸而30小時後就獲得釋放，他們將靜待司法裁定。

被捕的理髮師是馬丁・馬金（Martin Majin-Leon），22日他在開店時遭到幹員圍攏並押上車帶走。兒子米蓋爾・馬金（Miguel Majin）工作地點就在隔壁，當他發現理髮店沒開門時大為吃驚，因為爸爸一向9時整就開門營業。

米蓋爾查看監視器畫面時，一開始以為爸爸是被持槍歹徒挾持，後來才確認是移民官，但他們向移民局（ICE）、邊巡（Border Patrol）與警局查詢都未獲回應，直到23日下午4時許，馬丁才獲釋，無辜被拘留了30個小時。

馬金一家人24日一起舉行記者會，由兒子米蓋爾擔任翻譯。馬丁表示，20多年前他的確因為綠卡問題遭到驅逐，但後來重返美國時已經無事，未來將會完全配合司法調查，並相信法院會明察事實，讓他繼續維持在美國的生活。

馬金家在未來的司法過程中將不再對外發言，只有在法律許可下才會透露細節。但馬丁說，整起事件不只關乎於一個人，而是關乎社會如何面對社區一分子，畢竟大家都是辛苦工作，也是美國歷史的一部分。

米蓋爾22日發現父親被帶走後，就曾接受ABC7 Eyewitness News的訪問。當時他說，看了監視器畫面，才發現爸爸是被人用槍比著帶走的，家人都很擔心，後來才發現，爸爸不是被歹徒帶走，而是移民官。詢問各方都得不到答案，最後才從墨西哥領事館獲得答案。

原來馬丁1987年到美國時沒有合法身分，雖然結婚生子，但還是因為綠卡被拒而遭前送出境。但馬丁三年後又回到美國，繼續在波莫那的生活。

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