吸引員工重返辦公室 雇主費心布置打造高品質環境

雇主提升環境和設施，希望吸引員工重返辦公室上班。（示意圖，取自巴沙迪那市府臉書）

巴沙迪那星報報導，新冠肺炎疫情 退去，南加州企業正透過打造高品質辦公環境，如開放式空間、高端設施及彈性福利等，以吸引員工重返辦公室。然而隨著遠端工作模式普及及辦公室空置率攀升，部分傳統辦公空間也逐漸轉型為住宅或工業用途。

JLL工作場所策略執行副總裁安德爾（Kerin Van Andel），在洛杉磯 市中心南花街（South Flower Street）雙塔摩天大樓13樓的公司於今年1月重新裝修後，從原本使用的方形辦公室，搬到通風良好的區域空間，窗戶可打開，也有玻璃門通往露台。

這種協作辦公空間（collaborative office space），JLL稱之為「飯店式辦公（hotelling）」，以開放式辦公空間取代過去十呎乘以十呎的方形辦公室。Wi-Fi熱點區域增加桌椅、會議室及電子設備供員工使用，除一般會議室，也有電話亭大小的房間，方便與客戶進行私人交談。

安德爾說，「我只需坐到一張六呎長的桌子，透過螢幕與周圍人互動。有時候我會戴上耳機專注某些工作，「沒有哪天找不到桌子用。」JLL表示，這類辦公空間愈來愈受歡迎，儘管它們存在多年，如2017年於爾灣光譜中心（Irvine Spectrum Center）的馬自達（Mazda）北美總部。

疫情也促使更多大企業雇主重新思考工作場所設計。替多家大型公司處理地產交易多年的房地產 經紀慕斯坦（Carl Muhlstein）說，「企業主試圖鼓勵員工重返辦公室，哪怕只有幾小時。來公司可與同事打招呼，還能在餐廳吃午餐，提早下班。」但他認為，從可選性角度來說，這些福利「實際上並無太大作用」。「如果你在家，你可穿著輕鬆自在工作，而不是在交通擁堵的高速公路上煩躁不堪」穆斯坦說，如今辦公室使用率僅達50%，高速公路的交通量卻是150%。汽油每加侖五美元，停車十分鐘就要四美元，「我還是掉頭回家吧」。

從辦公室空置率可發現，讓員工重返辦公室仍面臨挑戰。商用房地產公司「庫許曼與沃克菲德」（Cushman & Wakefield）指出，橙縣空置率2024年第四季為18.8%，自2023年底以來上漲40個基點（basis points）。洛杉磯地區空置率攀升至24.9%，較2023年上升240個基點。該公司稱，這標誌著辦公室進駐率連續第十個季度下降，租戶在2024年第四季，將近25萬8000平方呎的辦公空間重新投放市場。

內陸帝國空置率上升至9.2%，較2023年底上升40個基點。但該公司指出，愈來愈多居民和公司從成本更高的沿海地區遷出，內陸帝國辦公大樓市場租賃需求相較穩定，尤其是醫療健保提供者和當地小企業。

續簽租約的大公司，也透過不少「誘惑」手法讓員工重返辦公室。穆斯坦說，「現在的辦公室看起來像商務中心或航空貴賓室。過去那種給合夥人分配私人辦公室角落，對許多雇主而言已成歷史。」

聖地牙哥Unispace公司業務發展主管馬丁尼茲（Cole Martinez）表示，雇主正提供高端辦公空間作為吸引點，如陽台、鄰近購物中心和餐廳及技術設施等。「我們看到的是對品質的需求」他說，雇主現在真正的競爭對手是居家辦公的便利性，技術正發揮巨大作用。