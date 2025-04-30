我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

吸引員工重返辦公室 雇主費心布置打造高品質環境

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雇主提升環境和設施，希望吸引員工重返辦公室上班。（示意圖，取自巴沙迪那市府臉書）
雇主提升環境和設施，希望吸引員工重返辦公室上班。（示意圖，取自巴沙迪那市府臉書）

巴沙迪那星報報導，新冠肺炎疫情退去，南加州企業正透過打造高品質辦公環境，如開放式空間、高端設施及彈性福利等，以吸引員工重返辦公室。然而隨著遠端工作模式普及及辦公室空置率攀升，部分傳統辦公空間也逐漸轉型為住宅或工業用途。

JLL工作場所策略執行副總裁安德爾（Kerin Van Andel），在洛杉磯市中心南花街（South Flower Street）雙塔摩天大樓13樓的公司於今年1月重新裝修後，從原本使用的方形辦公室，搬到通風良好的區域空間，窗戶可打開，也有玻璃門通往露台。

這種協作辦公空間（collaborative office space），JLL稱之為「飯店式辦公（hotelling）」，以開放式辦公空間取代過去十呎乘以十呎的方形辦公室。Wi-Fi熱點區域增加桌椅、會議室及電子設備供員工使用，除一般會議室，也有電話亭大小的房間，方便與客戶進行私人交談。

安德爾說，「我只需坐到一張六呎長的桌子，透過螢幕與周圍人互動。有時候我會戴上耳機專注某些工作，「沒有哪天找不到桌子用。」JLL表示，這類辦公空間愈來愈受歡迎，儘管它們存在多年，如2017年於爾灣光譜中心（Irvine Spectrum Center）的馬自達（Mazda）北美總部。

疫情也促使更多大企業雇主重新思考工作場所設計。替多家大型公司處理地產交易多年的房地產經紀慕斯坦（Carl Muhlstein）說，「企業主試圖鼓勵員工重返辦公室，哪怕只有幾小時。來公司可與同事打招呼，還能在餐廳吃午餐，提早下班。」但他認為，從可選性角度來說，這些福利「實際上並無太大作用」。「如果你在家，你可穿著輕鬆自在工作，而不是在交通擁堵的高速公路上煩躁不堪」穆斯坦說，如今辦公室使用率僅達50%，高速公路的交通量卻是150%。汽油每加侖五美元，停車十分鐘就要四美元，「我還是掉頭回家吧」。

從辦公室空置率可發現，讓員工重返辦公室仍面臨挑戰。商用房地產公司「庫許曼與沃克菲德」（Cushman & Wakefield）指出，橙縣空置率2024年第四季為18.8%，自2023年底以來上漲40個基點（basis points）。洛杉磯地區空置率攀升至24.9%，較2023年上升240個基點。該公司稱，這標誌著辦公室進駐率連續第十個季度下降，租戶在2024年第四季，將近25萬8000平方呎的辦公空間重新投放市場。

內陸帝國空置率上升至9.2%，較2023年底上升40個基點。但該公司指出，愈來愈多居民和公司從成本更高的沿海地區遷出，內陸帝國辦公大樓市場租賃需求相較穩定，尤其是醫療健保提供者和當地小企業。

續簽租約的大公司，也透過不少「誘惑」手法讓員工重返辦公室。穆斯坦說，「現在的辦公室看起來像商務中心或航空貴賓室。過去那種給合夥人分配私人辦公室角落，對許多雇主而言已成歷史。」

聖地牙哥Unispace公司業務發展主管馬丁尼茲（Cole Martinez）表示，雇主正提供高端辦公空間作為吸引點，如陽台、鄰近購物中心和餐廳及技術設施等。「我們看到的是對品質的需求」他說，雇主現在真正的競爭對手是居家辦公的便利性，技術正發揮巨大作用。

疫情還帶來另一趨勢。JLL負責橙縣商業地產租賃的資深管理總監英厄姆（Jeff Ingham）指出，擁有許多地面停車場的郊區市場，可看到許多建築物因功能性過時被改造為工業用途，近期也有更多建築改為住宅用途，「對住房的需求遠大於辦公空間。」

南加州雇主提供措施希望吸引員工重返辦公室。（取自KTLA電視台畫面）
南加州雇主提供措施希望吸引員工重返辦公室。（取自KTLA電視台畫面）

疫情 洛杉磯 房地產

上一則

理髮師遭移民官逮捕 30小時後獲釋

下一則

性侵才知是跨性女 3嫌挾怨痛毆

延伸閱讀

閒置購物中心轉型 橙縣shopping mall多功能進化

閒置購物中心轉型 橙縣shopping mall多功能進化
南加內陸10人中有1人是亞太裔 貢獻經濟卓著 資源分配卻處劣勢

南加內陸10人中有1人是亞太裔 貢獻經濟卓著 資源分配卻處劣勢
河濱、聖伯納汀諾…內陸帝國9市 獲評加州宜居城市

河濱、聖伯納汀諾…內陸帝國9市 獲評加州宜居城市
藉遇害兒子名義送披薩 新州法官遭恐嚇

藉遇害兒子名義送披薩 新州法官遭恐嚇
FASCA橙縣台灣傳統周 青年文化大使先暖身

FASCA橙縣台灣傳統周 青年文化大使先暖身
空置率下降、租金上漲 南灣辦公樓租賃活動強勁

空置率下降、租金上漲 南灣辦公樓租賃活動強勁

熱門新聞

近日一對持有綠卡的華裔夫婦離境三周，如海關時被警告出去太久。（示意圖，美國海關和邊境保護局／Mani Albrecht攝影）

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

2025-04-24 19:30
加州白卡用於非醫療福利遭到聯邦批評。（取自Welbe Health網頁）

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

2025-04-25 13:11
不成為好市多會員還是有辦法購買其商品。（美聯社）

不是會員 也有方法蹭Costco好康

2025-04-24 22:17
麥當勞5月5日推出新品：McCrispy Strips。（麥當勞）

麥當勞重磅回歸 這款美味成永久菜單新星

2025-04-25 18:03
洛杉磯一名土生土長的女律師收到國土安全部郵件，要求她立即離境。（KTLA）

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

2025-04-25 17:30
美領事官員阻止外國遊客通過「生育旅遊」濫用移民制度。（美國駐華大使館X平台）

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

2025-04-27 16:22

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來