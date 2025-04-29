南加大專杯匹克球賽 熱鬧登場

南加州中國大專校友會第二屆「大專杯」匹克球比賽27日舉行。（記者邵敏／攝影）

南加州 中國大專校友會第二屆「大專杯」匹克球比賽27日舉行，吸引100多名校友參賽，年齡跨度從13歲至80多歲。比賽在熱烈的氣氛中進行，校友們充分展現高超球技，最終淡江大學摘得團體組冠軍，台灣大學獲亞軍，季軍由清華大學、輔仁大學並列榮獲。

(視頻來源：記者邵敏)

27日賽事在南艾爾蒙地（South El Monte）Whittier Narrows體育場舉行。台大與淡江校友聯合演出的匹克舞表演，為比賽拉開精彩序幕。賽事分女子雙打、男子雙打及混合雙打三大類，各類再依年齡分青年組（44歲以下）、壯年組（45至64歲）和長青組（65歲以上）。

此次賽事由淡江大學校友會會長劉艷秋召集，她指出，今年匹克球賽共162場，106人參賽，另設親子雙打組，不分年齡與性別，參賽資格為各校友會校友及其配偶、子女等直系親屬。賽事還受到中華民國 匹克球協會總會的支持和肯定。總幹事陳煒翔介紹，匹克球是老少咸宜的活動，與去年相比，今年更多人參賽，組織更具規模。

南加 州中國大專校友會會長曾翔瑜表示，今年賽事專業，所有計分系統以及球賽規則，都符合國際標準。