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南加大專杯匹克球賽 熱鬧登場

記者邵敏╱洛杉磯報導
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南加州中國大專校友會第二屆「大專杯」匹克球比賽27日舉行。（記者邵敏／攝影）
南加州中國大專校友會第二屆「大專杯」匹克球比賽27日舉行。（記者邵敏／攝影）

加州中國大專校友會第二屆「大專杯」匹克球比賽27日舉行，吸引100多名校友參賽，年齡跨度從13歲至80多歲。比賽在熱烈的氣氛中進行，校友們充分展現高超球技，最終淡江大學摘得團體組冠軍，台灣大學獲亞軍，季軍由清華大學、輔仁大學並列榮獲。

(視頻來源：記者邵敏)

27日賽事在南艾爾蒙地（South El Monte）Whittier Narrows體育場舉行。台大與淡江校友聯合演出的匹克舞表演，為比賽拉開精彩序幕。賽事分女子雙打、男子雙打及混合雙打三大類，各類再依年齡分青年組（44歲以下）、壯年組（45至64歲）和長青組（65歲以上）。

此次賽事由淡江大學校友會會長劉艷秋召集，她指出，今年匹克球賽共162場，106人參賽，另設親子雙打組，不分年齡與性別，參賽資格為各校友會校友及其配偶、子女等直系親屬。賽事還受到中華民國匹克球協會總會的支持和肯定。總幹事陳煒翔介紹，匹克球是老少咸宜的活動，與去年相比，今年更多人參賽，組織更具規模。

南加州中國大專校友會會長曾翔瑜表示，今年賽事專業，所有計分系統以及球賽規則，都符合國際標準。

賽事設置豐厚獎品，同時有抽獎環節。禮品豐富多樣，包括華航安大略至台北往返機票、高級匹克球拍、斜肩包、運動衫等。

第二屆「大專杯」匹克球比賽組織方主要成員。（記者邵敏╱攝影）
第二屆「大專杯」匹克球比賽組織方主要成員。（記者邵敏╱攝影）
當天上午的匹克舞表演，為比賽拉開精彩序幕。（記者邵敏／攝影）
當天上午的匹克舞表演，為比賽拉開精彩序幕。（記者邵敏／攝影）
27日的匹克球比賽，共吸引100多名校友報名參賽。（記者邵敏／攝影）
27日的匹克球比賽，共吸引100多名校友報名參賽。（記者邵敏／攝影）

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