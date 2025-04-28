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專家齊聚義診、講座 提升僑胞健康防護意識

洛杉磯訊
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主辦方以及嘉賓大合影。（記者朱敏梓/攝影）
主辦方以及嘉賓大合影。（記者朱敏梓/攝影）

加州台美急難救助協會27日舉行「健康、法律與安全防盜」講座與免費義診，吸引大批僑胞參與，現場氣氛熱絡。

協會邀請多位專業講者，分享實用知識與防護技巧，例如林榮松醫師以「失去意識時的評估與處理」為題，講解突發情況下的應變措施；洛杉磯縣警長代表則針對近年詐騙手法與居家防盜提出預防建議；方孝偉律師從居家法律常識出發，教導民眾在面臨急難或糾紛時，如何依法保護自身權益。

中醫師李景新以「中醫養生之道」為題，指出養生應從日常生活做起。李景新表示，中醫養生講求整體療養而非單一治療，核心精神是順應自然、回歸身體本然的健康狀態。他建議民眾多親近自然，充足曬太陽以補充陽氣，並注重飲食調理，選擇適合體質的食物，避免過食辛辣刺激。

活動同時設義診，包括牙科、內科、胃腸科、家庭醫學科及中醫科的免費問診。角聲中心設攤提供免費血壓、血糖檢測及心理諮詢，受民眾熱烈歡迎。

南加州台美急難救助協會秘書長陳玲華說，協會今年已陸續推動多場公益活動，包括賑災捐助與社區講座，並預告未來將舉辦台灣小吃節及年底的老人院慰問計畫。活動準備200份急救包提供給與會者，內含緊急救生指南手冊、手電筒、哨子、瓶裝水與毯子等實用物資。活動還分發由洛縣政府製作的居家安全資料，期盼透過知識與資源，增強僑胞自救互助的能力。

活動尾聲，抽出由中華航空贊助的「洛杉磯—台北」來回機票壓軸大獎，掀起高潮。

洛縣政委員巴格社區代表吳忠國（右三）為主辦方特別頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）
洛縣政委員巴格社區代表吳忠國（右三）為主辦方特別頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）
現場義診活動，民眾參與熱情高。（記者朱敏梓/攝影）
現場義診活動，民眾參與熱情高。（記者朱敏梓/攝影）

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