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華人車行遇偽造本票 險釀4萬元損失

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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南加州爾灣某華人車行展示區一景。近期該車行成功識破顧客以偽造本票試圖購車的詐騙行為，並及時中止交易，避免約4萬多美元的貸款損失。（示意圖，取自pexel網頁）
南加州爾灣某華人車行展示區一景。近期該車行成功識破顧客以偽造本票試圖購車的詐騙行為，並及時中止交易，避免約4萬多美元的貸款損失。（示意圖，取自pexel網頁）

加州爾灣一間華人車行日前成功攔截一起偽造本票購車事件，避免約4萬多美元貸款損失。負責人Young表示，這名顧客以支票付款時舉止異常，引起車行警覺；經即時聯繫銀行查證，證實支票有問題，當機立斷中止交易。Young提醒，近期詐騙手法頻繁，汽車交易過程中務必小心查驗，避免受害。

事件當天，一位自稱外州的顧客來到車行購車，但其行為引起店內員工警覺 ， 對方未經充分洽談便急著提出付款方式，這與一般購車流程明顯不符。該顧客打算購買一輛售價約5萬多美元的車輛，僅支付數千美元作為首付，其餘計畫貸款解決。

察覺到顧客舉止反常，車行人員主動聯繫支票所屬銀行進行核實。經銀行確認，該支票確實有問題，並非合法開立。車行立即中止交易，避免車輛被騙取。Young事後表示：「當時情況感覺不對勁，我們馬上聯繫銀行查證，結果證實了我們的懷疑，支票確實有問題。

針對如何防範詐騙，Young也分享車行日常交易中所採取的多重防範機制。他表示，車行大多要求顧客以電匯（wire transfer）方式付款，藉此減少支票交易中可能出現的風險。此外，若遇到需要以支票付款的情況，車行會堅持陪同顧客前往銀行現場開立支票，確保資金來源真實可靠，避免日後糾紛。

在交車前，車行亦會對顧客進行基本的身分審核，檢視顧客的身分證明及信用狀況，特別留意是否有房屋或車輛被收回（reposition）等不良紀錄。若發現顧客信用評分偏低或過往交易紀錄異常，車行將提高警覺，採取更為謹慎的交易程序，必要時甚至中斷交易。Young強調，這些措施雖然繁瑣，但在當今詐騙猖獗的環境下，唯有事前嚴格把關，才能有效保障自身及客戶權益。

Young指出，現今詐騙手法日益翻新，他提醒無論是車行或私人賣家，都應養成「交易前先核實」的習慣，必要時主動聯繫銀行或相關金融機構確認資金來源。Young也呼籲：「每一次交易前的細心核對，都是對自己與對方負責的表現。希望透過這次分享，能幫助更多華人避免落入詐騙陷阱，安心交易。」

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