洛僑台灣菁英職涯博覽會 聚焦AI

南加玉山科技協會理事長楊琮欽。（記者王若然╱攝影）

第三屆「北美台灣菁英職涯博覽會」（TECCNA）26日在洛杉磯華僑文教中心舉辦，本屆博覽會圍繞人工智能 （AI ）主題，邀請企業創辦者、高管演講行業熱門主題。當天博覽會人潮湧動，甚至吸引了來自亞利桑納州（Arizona）的台灣青年。

「北美台灣菁英職涯博覽會」由台灣青年美國職涯發展協會（CTUSA）及南加 玉山科技協會合作舉辦。CTUSA會長蔚忠諺（William Wei）說，人工智能是當下最火熱的話題之一，當天的博覽會邀請行業領袖為大家提供如何利用人工智能更好地適應現代工作市場和環境。

南加玉山科技協會理事長楊琮欽（Christopher Yang）介紹，現代社會中，科技行業是一個理想的職涯發展道路。科技界目前正在重新構架勞力結構，一方面在裁員，另一方面又在其他領域招收人才。在未來人工智能的發展下，他比較看好數據科學、資源架構等職業領域的發展。

當天的博覽會邀請到Nuleep執行長Grace Park以及LOST iN企業創辦人兼COO Anton Reut兩位嘉賓，他們分別帶來「探討AI如何改變工作方式，遠程工作帶來的新機會，以及未來職場的變革」和「深入討論在AI時代，哪些技能能讓專業人才保持競爭力並脫穎而出」的主題演講。