南加內陸10人中有1人是亞太裔 貢獻經濟卓著 資源分配卻處劣勢

加州亞太裔與亞美事務委員會在河濱市發布2025內陸帝國亞太裔現狀報告。（記者啟鉻／攝影）

加州亞太裔與亞美事務委員會（CAPIAA）25日在河濱市發布2025內陸帝國亞太裔（AAPI）現狀報告。指出現今內陸帝國每十位居民中就有一人是亞太裔成員，已經成為當地不可忽視力量。但也遇到資源不足、心理及健康挑戰。報告凸顯投資內陸帝國AAPI社群的迫切性。

報告題為「十分之一：內陸帝國亞裔 、夏威夷原住民 與太平洋島民現況」（One in Ten: The State of Asian Americans, Native Hawaiians and Pacific Islanders in the Island Empire），指出內陸帝國如今每十位居民中就有一人是亞太裔族群成員。包括河濱縣與聖伯納汀諾縣的內陸帝國地區，是全美人口成長最快的地區之一。總面積超過2萬7000平方哩，擁有逾450萬名居民。其中亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民–統稱AAPI，迅速增加。

報告認為，AAPI社群對當地經濟貢獻十分關鍵，尤其在醫療保健、物流、以及小型企業經營等產業中扮演要角。然而，儘管人口成長快速，AAPI社群卻長期被排除在重要的經濟機會、政治代表性以及資源分配討論之外。

內陸帝國相較於鄰近的洛杉磯與橙縣，在資金分配與基礎建設方面本就處於劣勢。對AAPI社群而言，這種差距更加明顯。

此外，AAPI社群正面臨越來越多的健康與心理挑戰。從事倉儲與勞力密集工作居民，長期健康風險與職業傷害日益嚴重；而無論年齡與職業，心理健康也成為社區共同的隱憂。但目前區域內缺乏具備文化與語言敏感性的服務資源，無法有效因應日益迫切的需求。

針對以上問題，報告提出了關鍵建議：設立以AAPI為核心的社區基金，仿效地區內如非裔平權基金（Black Equity Fund）等現有模式，創建能長期支持AAPI組織與項目的資金平台；強化非營利組織的能力建設與導師支持；推動更多公私協力的社區合作模式，以河濱縣社區健康夥伴計畫為例，打造涵蓋教育、醫療、青年、文宣等領域的綜合合作機制。

同時，建議強化AAPI組織與區域合作網絡的連結，如與Inland Empire United（公民參與）、Growing Inland Achievement（教育）、Inland Empire Labor Council（勞工）等既有平台協作，提升整體能見度與政策影響力。