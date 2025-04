南加內陸10人中有1人是亞太裔 貢獻經濟卓著 資源分配卻處劣勢

加州亞太裔與亞美事務委員會在河濱市發布2025內陸帝國亞太裔現狀報告。(記者啟鉻/攝影)

加州亞太裔與亞美事務委員會(CAPIAA)25日在河濱市發布2025內陸帝國亞太裔(AAPI)現狀報告。指出現今內陸帝國每十位居民中就有一人是亞太裔成員,已經成為當地不可忽視力量。但也遇到資源不足、心理及健康挑戰。報告凸顯投資內陸帝國AAPI社群的迫切性。

報告題為「十分之一:內陸帝國亞裔 、夏威夷原住民 與太平洋島民現況」(One in Ten: The State of Asian Americans, Native Hawaiians and Pacific Islanders in the Island Empire),指出內陸帝國如今每十位居民中就有一人是亞太裔族群成員。包括河濱縣與聖伯納汀諾縣的內陸帝國地區,是全美人口成長最快的地區之一。總面積超過2萬7000平方哩,擁有逾450萬名居民。其中亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民–統稱AAPI,迅速增加。

報告認為,AAPI社群對當地經濟貢獻十分關鍵,尤其在醫療保健、物流、以及小型企業經營等產業中扮演要角。然而,儘管人口成長快速,AAPI社群卻長期被排除在重要的經濟機會、政治代表性以及資源分配討論之外。

內陸帝國相較於鄰近的洛杉磯與橙縣,在資金分配與基礎建設方面本就處於劣勢。對AAPI社群而言,這種差距更加明顯。

此外,AAPI社群正面臨越來越多的健康與心理挑戰。從事倉儲與勞力密集工作居民,長期健康風險與職業傷害日益嚴重;而無論年齡與職業,心理健康也成為社區共同的隱憂。但目前區域內缺乏具備文化與語言敏感性的服務資源,無法有效因應日益迫切的需求。

針對以上問題,報告提出了關鍵建議:設立以AAPI為核心的社區基金,仿效地區內如非裔平權基金(Black Equity Fund)等現有模式,創建能長期支持AAPI組織與項目的資金平台;強化非營利組織的能力建設與導師支持;推動更多公私協力的社區合作模式,以河濱縣社區健康夥伴計畫為例,打造涵蓋教育、醫療、青年、文宣等領域的綜合合作機制。

同時,建議強化AAPI組織與區域合作網絡的連結,如與Inland Empire United(公民參與)、Growing Inland Achievement(教育)、Inland Empire Labor Council(勞工)等既有平台協作,提升整體能見度與政策影響力。