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92歲婦 華埠被搶4萬美元項鍊

洛杉磯訊
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當局指出，長者最容易成為此類案件的犯罪目標。（KTLA5電視台畫面）
當局指出，長者最容易成為此類案件的犯罪目標。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯一名92歲的老婦人，日前在華埠（Chinatown）遭遇驚險一幕，竊賊從她脖子上盜走價值4萬美元的珠寶項鍊。據悉，一男一女嫌犯配合作案，通過分散被害人的注意力，並伺機強行奪走長者財物。

根據KTLA5等媒體報導，案發在4月14日，洛杉磯居民Sylvia Cunliffe和友人在華埠度過愉快的一天，當她和朋友返回停在North Broadway 800號街區的汽車時，發現一名可疑女子在附近徘徊。92歲的Cunliffe上車時，這名女子也跟著追上來。

老人回憶說，女子試圖透過窗戶靠近她的脖子。Cunliffe質問對方「你要幹嘛？」，這名女子回答稱，她有件東西要給老人。Cunliffe強調自己什麼都不想買，但對方稱並不是賣東西，而是贈送一份禮物。就在此時，一名男子走近並開始敲打車窗玻璃，Cunliffe的朋友見狀隨即撥打911報警電話。與此同時，可疑女子加速行動，老人稱自己的脖子當時被勒得快要窒息。等到警察趕到現場時，嫌犯已經得手並迅速逃走。

幸運的是，92歲的被害人Cunliffe沒有受傷，但這條被盜的項鍊價值4萬美元，對她來說十分珍貴。

洛市警局警告人們注意這類「分散注意力」的案件，有組織的犯罪團夥最近在南加十分猖獗，並指出長者最容易成為此類案件的犯罪目標，僅今年該市就已發生至少140起類似案件。

當局表示，此類案件的嫌犯多為白人，有時帶東歐口音，通常一男一女配合作案，也有兒童參與。嫌犯步行、或乘坐租借的車輛接近受害者，他們往往通過向受害者問路、誇讚佩戴的珠寶首飾好看，或詢問是否可以一起祈禱，從而分散受害者的注意力，再伺機搶走財物。當局在一份社區公告中指出，嫌疑人還會提供一件珠寶作為所謂的禮物，並將假珠寶戴在受害者脖子上，同時偷走真珠寶。 

92歲長者向媒體分享珠寶被盜經歷。（KTLA5電視台）
92歲長者向媒體分享珠寶被盜經歷。（KTLA5電視台）

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