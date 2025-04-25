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聖蓋博5/3感恩美國義診遊園會 亞裔展多元文化

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美國華人政治聯IAPAC、亞美權益促進會AAAA，聖蓋博希望獅子會及亞裔才藝基金會將與聖蓋博市府合作，於5月3日在聖蓋博大劇院聯合舉辦第11屆感恩美國義診遊園會暨亞太裔傳統月慶典活動。 （記者張宏／攝影）
美國華人政治聯IAPAC、亞美權益促進會AAAA，聖蓋博希望獅子會及亞裔才藝基金會將與聖蓋博市府合作，於5月3日在聖蓋博大劇院聯合舉辦第11屆感恩美國義診遊園會暨亞太裔傳統月慶典活動。 （記者張宏／攝影）

為了慶祝亞太裔傳統月，由美國華人政治聯IAPAC、亞美權益促進會AAAA，聖蓋博希望獅子會（San Gabriel Hope Lions Club）及亞裔才藝基金會（Asian Arts Talents Foundation）將與聖蓋博市府合作，於5月3日在聖蓋博大劇院聯合舉辦第11屆感恩美國義診遊園會暨亞太裔傳統月慶典活動。

活動現場匯集感恩美國升旗儀式，表彰退伍軍人與聖蓋博市警消人員，亞裔多元文化大型文藝演出，健康講座義診服務包括加州醫療白卡專題講座，保險理財，保健資訊，老年腎病的早期徵兆與預防，牙齒保健和植牙手術等活動，兒童創意手工，傳統手工製品「中國結」，中國書法，電動行李箱及其他精彩內容的攤位，特色美食餐車等色彩繽紛的遊園會。現場有免費禮物，咖啡包，瓶裝茶贈送，索取免費門票進場，數量有限送完為止。

活動時間是5月3日上午9點至下午2點，地點是San Gabriel Mission Playhouse（320 S Mission Dr, San Gabriel），詳情登錄tinyurl.com/thanksUSA2025。

聖蓋博 亞裔 加州

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