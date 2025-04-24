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聖市前議員廖欽和離世 友人緬懷

記者王若然／聖蓋博報導
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廖欽和（左）生前與陳鳳儀聚會的照片。（陳鳳儀提供）
廖欽和（左）生前與陳鳳儀聚會的照片。（陳鳳儀提供）

聖蓋博市前市議員、市長廖欽和（Chin Ho Liao）於4月18日離世，享年76歲。他在市議會任職近十年，熱心服務社區數十年，參與多個社團活動，他的去世使諸多好友和市民震驚和惋惜。

陳鳳儀是廖欽和近20年的好友，對於他的離世「非常震驚，很難過。」她說，最後一次與廖欽和聯繫是在4月10日，當時感覺他的身體狀況還很好，廖欽和給她發了一些旅遊照片。陳鳳儀表示，她當時還誇讚廖欽和「終於放下了。」意思是他能夠放下幾十年的社區服務工作，盡心投入享受生活的旅途。沒想到一周多之後，廖欽和驟然離世，「他是在睡夢中安然離世的」。

廖欽和2013年當選為聖蓋博市市議員，2022年因健康問題辭職。陳鳳儀表示，廖欽和當時血糖很高，他的女兒是一位醫生，勸誡父親放下公職，專心休息。成為聖蓋博市議員前後，廖欽和積極參與社區活動，他參加的社團包括聖蓋博Kiwanis俱樂部，聖蓋博圖書館之友會，聖蓋博歷史協會，聖蓋博社區基金會並曾擔任亞裔青少年中心（AYC）的理事長，他還創辦了聖蓋博華人協會。

廖欽和參選聖蓋博市議員之路比較曲折，但也得到了眾多華人民眾、團體的支持。現任聖蓋博市議員丁言愉（Tony Ding）所在的美國華人政治聯盟，當時就曾助力廖欽和的選舉。丁言愉評價他，「棄而不捨，為華人發聲，勇氣可嘉。」現任聖蓋博市長曼查卡（Denise Menchaca）表示，廖欽和曾幫助過她競選，兩人經常一起出差旅行，他是位很好的人。

廖欽和追悼會將在5月3日（周六）於玫瑰山紀念公園舉行，時間是下午3時至4時，地點為：3888 Workman Mill Road, Whittier, California 90601。廖欽和將安葬在Valley Oak Lawn。

聖蓋博 華人 亞裔

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