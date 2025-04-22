影視產業蕭條 好萊塢恐變另個底特律

好萊塢編劇與演員2023年曾經發動罷工爭取薪資。（本報資料照片）

依靠單一產業而興盛的城市，莫過於汽車大城底特律，但在車廠遷出後，底特律曾經彷彿鬼城。極度依賴影視產業的好萊塢 ，是否會變成另一個底特律，這是持續注意產業動態者的共同疑問。

非營利組織FilmLA最新報告再度凸顯警訊：2025年第一季的拍攝天數年減22%。但以前就算在外地拍攝，還是要回好萊塢後製配樂，但以業者人士的統計，今年至今的配音工作日只有11天，推算起來，全年的工作天差不多是2022年高峰期127天的零頭多一點。

「好萊塢報導者」（The Hollywood Reporter）引述專家的話指出，影視業的大老闆依然穩居貝萊爾（Bel-Air），但是（美國的）拍攝與後製的工作機會自2022年減少26%。相對的，澳洲的前製職缺增加了14%，更別提後製成本更低的奧地利維也納，只要美國的三分之二，斯洛伐克布提斯瓦（Bratislava）更只有美國的一成。

對好萊塢與加州 來說，後製職缺的消失威脅更大，因為這些是中產階級的工作機會，「Stay in LA」行動的成員Noelle Stehman說，好萊塢是下一個底特律並非誇大，而是正在發生。

其他如「Recording Academy」執行長Harvey Mason Jr.，「California Film Commission」執行長Colleen Bell與Philip Sokoloski都同意上述看法。

ADR的製片Bobbi Banks說，她在過去18個月裡，只有3個月有工作，真的不知道要如何鼓勵她的外州導生來加州。視覺效果師Efram Potelle也有同樣經驗。

至於官方呢，州長紐森打算把影視產業的稅賦抵扣額增加一倍；州參眾議員 則提出兩個法案，希望能改變好萊塢的命運。不過，增加影視業35%的抵扣額，卻被議會同僚視為圖利。

提案的參議員Ben Allen與眾議員Rick Zbur還在爭取足夠票數，並駁斥圖利的說法，強調這是在挽救工作機會。另一方面，議員也鼓勵工會直接向雇主爭取，因為只有坐上談判桌才能解決困難議題。