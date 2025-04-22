JGA百富杯高爾夫聯誼賽 10歲青少年選手大使較勁

胡潤百富攜手JGA高爾夫球協會共同主辦的JGA百富杯高爾夫聯誼賽，日前在洛杉磯舉行。圖為胡潤集團共同創辦人呂能幸（左四）為比賽中獲得前三名的男女選手頒獎。（記者張宏／攝影）

胡潤百富攜手JGA高爾夫球協會共同主辦的JGA百富杯高爾夫聯誼賽，日前在洛杉磯舉行。胡潤百富榜連續26年發布榜單，其集團共同創辦人呂能幸表示，今年榜單新增60%新面孔，其中美國上榜富豪增加70人，共計870人。未來他們將在北美推動華人 企業家影響力與認知度。

JGA百富杯高爾夫聯誼賽，由JGA高爾夫球協會主席Jeff Hirose與JGA百富杯賽會主席Michelle Han共同策畫和負責，Michelle Han表示，這不僅是比賽，更是凝聚社區、傳遞信任的聯誼，他們將繼續探索體育與文化融合的更多可能性。

這次比賽有胡潤百富加入，胡潤集團每年發布胡潤百富榜，執行長暨共同創辦人呂能幸表示，美國和中國富豪總人數多年來不相伯仲，美國今年重新回到全球富豪榜單總人數第一位，中國緊隨其後。今年榜單總財富年增長13%，共有3742名全球富豪上榜，其中50%由中美兩國富豪占據。

有60%上榜者，是10年內從未上榜的，他們多數來自AI 和高端科技製造產業，體現出新技術驅動的新財富邏輯。尤其是AI成為全球財富新戰場，中美在AI生態布局中各自形成獨特優勢。