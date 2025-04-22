我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Uber One訂閱容易取消難「誤導用戶」遭FTC起訴

加州政府手頭緊 要駕駛人「留下買路財」

JGA百富杯高爾夫聯誼賽 10歲青少年選手大使較勁

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡潤百富攜手JGA高爾夫球協會共同主辦的JGA百富杯高爾夫聯誼賽，日前在洛杉磯舉行。圖為胡潤集團共同創辦人呂能幸（左四）為比賽中獲得前三名的男女選手頒獎。（記者張宏／攝影）
胡潤百富攜手JGA高爾夫球協會共同主辦的JGA百富杯高爾夫聯誼賽，日前在洛杉磯舉行。圖為胡潤集團共同創辦人呂能幸（左四）為比賽中獲得前三名的男女選手頒獎。（記者張宏／攝影）

胡潤百富攜手JGA高爾夫球協會共同主辦的JGA百富杯高爾夫聯誼賽，日前在洛杉磯舉行。胡潤百富榜連續26年發布榜單，其集團共同創辦人呂能幸表示，今年榜單新增60%新面孔，其中美國上榜富豪增加70人，共計870人。未來他們將在北美推動華人企業家影響力與認知度。

JGA百富杯高爾夫聯誼賽，由JGA高爾夫球協會主席Jeff Hirose與JGA百富杯賽會主席Michelle Han共同策畫和負責，Michelle Han表示，這不僅是比賽，更是凝聚社區、傳遞信任的聯誼，他們將繼續探索體育與文化融合的更多可能性。

這次比賽有胡潤百富加入，胡潤集團每年發布胡潤百富榜，執行長暨共同創辦人呂能幸表示，美國和中國富豪總人數多年來不相伯仲，美國今年重新回到全球富豪榜單總人數第一位，中國緊隨其後。今年榜單總財富年增長13%，共有3742名全球富豪上榜，其中50%由中美兩國富豪占據。

有60%上榜者，是10年內從未上榜的，他們多數來自AI和高端科技製造產業，體現出新技術驅動的新財富邏輯。尤其是AI成為全球財富新戰場，中美在AI生態布局中各自形成獨特優勢。

南加各路華人高爾夫球隊的選手參賽，其中JGA青少年選手大使虞康妮（Constance Yu）年僅10歲，卻有數年打高爾夫經驗。她表示，熱愛高爾夫球運動，感謝父母的支持和幫助，希望未來為華人爭光，成為高爾夫球頂尖選手。

胡潤百富攜手JGA高爾夫球協會共同主辦的JGA百富杯高爾夫聯誼賽晚宴，日前在洛杉...
胡潤百富攜手JGA高爾夫球協會共同主辦的JGA百富杯高爾夫聯誼賽晚宴，日前在洛杉磯舉行。（記者張宏／攝影）
JGA百富杯賽會主席Michelle Han（左）和呂能幸（右）和向美國南加州華...
JGA百富杯賽會主席Michelle Han（左）和呂能幸（右）和向美國南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
JGA青少年選手大使虞康妮（Constance Yu）年僅10歲，已有數年打高爾...
JGA青少年選手大使虞康妮（Constance Yu）年僅10歲，已有數年打高爾夫經驗。（記者張宏／攝影）

華人 AI 南加

上一則

肯定「哪吒2」 劉曉任：中國特效仍有長路要走

下一則

華語電影特展「高舉燈籠：華語電影慶典」 李安將現身

延伸閱讀

高爾夫1號木桿進化 擊球更高更遠 各大品牌競推秘密武器

高爾夫1號木桿進化 擊球更高更遠 各大品牌競推秘密武器
FASCA橙縣台灣傳統周 青年文化大使先暖身

FASCA橙縣台灣傳統周 青年文化大使先暖身
FASCA橙縣分會青年文化大使 為台灣傳統周登場暖身

FASCA橙縣分會青年文化大使 為台灣傳統周登場暖身
追看曾雅妮打球 台灣林子涵展自信

追看曾雅妮打球 台灣林子涵展自信
台灣高球女將林子涵展自信 當年追著曾雅妮看打球

台灣高球女將林子涵展自信 當年追著曾雅妮看打球
美國名人賽／史上第6人生涯大滿貫 麥克羅伊：美夢成真

美國名人賽／史上第6人生涯大滿貫 麥克羅伊：美夢成真

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
根據實測分析，消費者若將日常常用的十大類商品選用Kirkland品牌，全年可輕鬆省下數百美元。（本報檔案照）

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

2025-04-18 17:58
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
律師建議收到離境通知的美國公民，應收集包括出生證明、護照等文件，以證明自己公民身分。（示意圖，取自Pexels/Bruno Curly)

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

2025-04-20 22:37
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情