歹徒用20元分心術 偷走現金卡數千元

范奈斯女子莎拉日前遭遇一場「20美元分心詐騙」案，導致現金卡遭到切，損失數千美元。

FOX 11電視台報導，詐騙手法陳出不窮。范奈斯（Van Nuys）女子莎拉（Sarah）日前在一家Ralphs零售店收銀台前，一名陌生人向她說，「今天是妳的幸運日，你滿身都是好運。」沒想到，這卻是一場詐騙的開端。這場「20美元分心術」（＄20 distraction scam）詐騙案，讓自己與女兒銀行帳戶消失數千美元。

事情發生在本月16日週三，莎拉在Saticoy街（Saticoy Street）和路易斯路（Louise Avenue）的Ralphs購物，正使用現金卡 （debit card）輸入密碼付款時，一名男子走向他，聲稱她掉了一張20美元鈔票。「他靠近我，把20美元硬塞在我包包裡，」莎拉回憶說，「我說：『不，我不認為這是我的。』」她試圖推託，堅稱這張鈔票不屬於她，「我說，『這是你的，不是我的。』」

事情並未結束。當莎拉走回車上時，同一名男子，此時身旁有另一名女子跟著她，試圖讓她接下這張20美元鈔票，並侵入她的私人空間。「我知道那張鈔票不是我的，我之所以拿回現金，是因為我身上只剩下幾美元」莎拉感到不安。她說，當她坐進車內檢查錢包，發現現金還在，但更有價值的現金卡卻不翼而飛，「我的心沉了下去。」

就在短短30分鐘內，詐騙者用這張被盜的現金卡，在幾哩外的大通銀行（Chase）多次提款，莎拉的帳戶幾乎遭盜取5000美元，甚至她女兒珍妮佛（Jennifer）帳戶也因兩人帳戶相連而遭殃。

「我的錢全沒了，且我剛剛才發工資」珍妮佛說，「我是老師，我賺得不多，收入主要用於生活所需，現在我們無法應付這些開支了。」她在網上發文訴說上述事件，竟發現有數十名網友留言，分享遭遇到類似的詐騙。

「這是嚴重的違法行為」莎拉說，「我現在到哪都要回頭看，這種感覺太糟糕了。」目前，嫌犯的描述仍不清晰，監控攝影也尚未公布。若有遭遇類似情況的民眾可聯繫洛市警局（LAPD）。