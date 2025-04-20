董建軍力推可再生能源 引領技術創新

董建軍（右一）拜訪埃及能源部長。（受訪者提供）

中電國際技術股份 有限公司（Sinotec）董事、原董事長董建軍，在全球能源基礎設施領域擁有豐富的經驗，並具有領導力和影響力。他以其深遠的戰略眼光、精湛的技術專長及對可持續發展的堅定承諾，董建軍在電力傳輸、可再生能源及國際項目管理方面取得顯著成就，並在全球能源領域中贏得廣泛的尊重與讚譽。

多年來，董建軍成功將中電國際發展為全球能源市場的重要一員，並領導公司完成多個具有挑戰性的能源項目。中電國際在北美、非洲及亞洲等新興市場 的拓展，充分體現了董建軍的國際化視野及領導力。他的領導使公司在2024年實現1.5億美元的營收增長，並在可再生能源及電力傳輸領域成功安裝500MW（百萬瓦特）的清潔能源產能，減少了120萬噸碳排放，為消費者節省了約3000萬美元的能源成本。董建軍表示：「我們的目標是通過技術創新和高效的項目管理，為全球帶來更多的清潔能源，幫助各地的社區實現可持續發展。我們相信，能源行業的未來將是綠色、清潔的。」

其中，董建軍領導的100MW光伏電力和儲能項目，採用了公私合營（PPP）融資模式，項目的成功實施，證明了他在財務規劃及多方協調中的卓越能力。董建軍提到：「這樣的項目不僅需要先進的技術，更需要強大的財務支持與跨國合作，只有在多方協調下，才能順利完成。」

持續推動可再生能源

董建軍對可持續發展的承諾，在中電建設推動的可再生能源項目中得到了充分體現。他在塞內加爾推動的太陽能光伏項目，不僅改善當地的能源安全，還促進當地電網的穩定，減少對化石燃料的依賴，並創造數千個清潔能源領域的工作機會。董建軍指出：「我們的努力不僅是為了增強當地的能源安全，更是為了創造可持續發展的未來。我們希望這些項目能夠為當地社會帶來實際的經濟和環境效益。」

此外，中電建設在塞內加爾、肯亞共和國、坦尚尼亞聯合共和國等國家的光伏發電項目，與世界銀行和非洲發展銀行等合作，成功解決當地供電不足的問題，幫助幾千戶家庭獲得穩定的電力供應。這些努力顯示董建軍在推動社會責任方面的成就。董建軍強調：「可再生能源項目的推動，讓更多家庭和社區享受到電力的便利，我們希望能夠為提高當地居民生活質量、促進當地經濟發展貢獻自己的力量。」

國際管理卓越獲尊重

董建軍的領導風格深植於遠見與誠信。他利用EMBA所學的戰略管理知識，成功將技術創新與業務增長相結合，並在項目管理中強調合作、透明與長期價值創造。他的領導能力不僅使中電國際在全球能源領域取得卓越成就，也使他在業界贏得高度的尊重和信任。

在其職業生涯中，董建軍還成功領導了眾多高風險的國際項目，這些項目涵蓋了複雜的法律、財務與技術解決方案，例如在巴基斯坦與茅利塔尼亞的水電項目中，他成功解決了國際糾紛，並最終為公司爭取到了有利的裁決，保障了公司的利益。董建軍表示：「我們在國際項目中經常會面對不同文化和法律體系的挑戰，但只要我們能夠清晰地理解各方需求，並以公正的態度進行合作，就能夠有效解決問題。」