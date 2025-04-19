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南加階進基金會獎學金申請 5/16截止

記者邵敏／洛杉磯報導
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2025年度獎學金開放申請，圖為去年部分獲獎者。（基金會提供）
2025年度獎學金開放申請，圖為去年部分獲獎者。（基金會提供）

南加階進慈善基金會（Wealth by Health Steps for Change Foundatio）宣布，2025年度獎學金計畫已開放申請，截至5月16日，每位獲獎者將獲得2000美元獎學金。該基金會去年曾對表現突出的醫學院學生，額外提供特別獎1萬美元。

每人2000美元的獎學金，專門為來自經濟困難家庭、具備學業潛力與服務精神的高中應屆畢業生而設，協助他們順利邁入高等教育，實現人生目標。申請人需符合這些基本條件，包括GPA至少3.5；已被官方認證的大學錄取，並即將在2025秋季入學；具備明確升學規畫與服務社會志向；在美國擁合法身分；2024年家庭收入低於聯邦貧困線200%，如四口之家，家庭年收入低於6萬2400美元。

自2018年起，階進慈善基金會Steps For Change獎學金計畫，已幫助全美各地無數優秀學子踏入大學校園。多年來，基金會致力推動教育公平，透過實際資源減輕學生的經濟壓力，讓夢想不因財務困難而止步。與傳統僅以GPA成績為主的選拔標準不同，此項獎學金更看重申請者的個人背景、堅韌精神及社區服務參與度。學生是否參與志工服務、學校社團、社區領導等，都是重要的評選因素。

基金會不僅提供獎學金資助，更重視建立與學生的長期關係。獲獎者完成申請後，將有機會與基金會保持聯繫，獲得後續支持。例如2024年度，該基金會對兩位表現傑出的醫學院學生，額外提供特別醫學獎學金各1萬美元，協助他們邁向更高階的專業進修。

基金會鼓勵學生參與志工服務計畫，包含該基金會舉辦的義診、食物發放、街友援助、以及海外義診等，將愛與關懷回饋社會，進一步培養責任感與服務精神。透過與學生的定期交流、互動，基金會持續關注他們的學業進展、個人成長與未來職業方向，陪伴學子走過求學與人生發展的重要階段。

有意申請者請於5月16日前上傳完整申請資料，如需了解進一步資訊，可上Steps For Change獎學金官網https://www.wealthbyhealth.org/steps-for-change-scholarship，或撥打電話1-888-996-9985。

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