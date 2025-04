新曙光音樂會5月4日登場 表揚防災英雄 黃煐媖新作向鄭達志醫師致敬

新曙光音樂會」5月4日登場,向防災英雄致敬,並首演紀念拉古納伍茲教會槍擊案勇者鄭醫師的新作「夠了就夠了,不再槍殺」。(黃煐媖提供)

由巴沙迪那國際姊妹市主席尼達(Nat Nehdar)與黃煐媖音樂教育基金會(Acevedo Music & Art Education Foundation)藝術總監黃煐媖聯合主辦的「新曙光音樂會」,5月4日將在巴沙迪那Paseo Colorado購物中心的Noor宴會廳舉行,表揚英勇投入火災救援、守護社區的警消人員。

本次音樂會由史坦威巴沙迪那藝廊(Pasadena Steinway Gallery)贊助,匯聚多位國際級音樂家參與,包括史坦威藝術家拉赫馬諾夫(Dmitry Rachmanov)、鋼琴博士吳蕙、鋼琴家翁致理、女高音亞歷山大(Zuri Alexander)、長笛博士喬(Jennifer Jo)、康乃基藝術家黃煐媖,以及「和協三重奏」(Harmonium Trio)成員:前洛杉磯 愛樂交響樂團小提琴家韋曉壯、大提琴家嚴凌與新秀蔡天佐。

演出曲目橫跨古典與現代,包含巴哈、蕭邦、皮亞佐拉(Piazzolla)、柴可夫斯基、史克里亞賓(Scriabin)與拉赫馬尼諾夫等經典之作。黃煐媖全新創作「夠了就夠了,不再槍殺」(Enough is Enough, No More Shooting)亦將在音樂會中首演,由男高音岡薩雷斯(Tim Gonzales)與小提琴家韋曉壯攜手演出。該曲為紀念兩年前在拉古納伍茲(Laguna Woods)發生教會槍擊 案中,為保護台灣長老教會會友而英勇犧牲的鄭達志醫師而作。歌曲由黃煐媖譜曲、Eddie Cunningham填詞,本月6日在聖瑪利諾社區教會練唱室進行排練。黃煐媖表示,願以音樂祈願「天佑美國,不再有槍擊事件」。

音樂會中,「和協三重奏」將帶來「無所畏懼」,與整體致敬防災英雄的主題呼應;壓軸則由拉赫馬諾夫博士獻上蕭邦、史克里亞賓練習曲及拉赫馬尼諾夫的悲歌。此外,黃煐媖創作的「絲路變奏曲」近期再度榮獲加州 音樂教師協會(California Association of Professional Music Teachers)當代作曲家高階組季軍,為她自2022年起連續第四年獲獎。她亦在今年2月在紐約康乃基音樂廳演奏該曲,廣受好評。