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新曙光音樂會5月4日登場 表揚防災英雄 黃煐媖新作向鄭達志醫師致敬

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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新曙光音樂會」5月4日登場，向防災英雄致敬，並首演紀念拉古納伍茲教會槍擊案勇者鄭醫師的新作「夠了就夠了，不再槍殺」。（黃煐媖提供）
新曙光音樂會」5月4日登場，向防災英雄致敬，並首演紀念拉古納伍茲教會槍擊案勇者鄭醫師的新作「夠了就夠了，不再槍殺」。（黃煐媖提供）

由巴沙迪那國際姊妹市主席尼達（Nat Nehdar）與黃煐媖音樂教育基金會（Acevedo Music & Art Education Foundation）藝術總監黃煐媖聯合主辦的「新曙光音樂會」，5月4日將在巴沙迪那Paseo Colorado購物中心的Noor宴會廳舉行，表揚英勇投入火災救援、守護社區的警消人員。

本次音樂會由史坦威巴沙迪那藝廊（Pasadena Steinway Gallery）贊助，匯聚多位國際級音樂家參與，包括史坦威藝術家拉赫馬諾夫（Dmitry Rachmanov）、鋼琴博士吳蕙、鋼琴家翁致理、女高音亞歷山大（Zuri Alexander）、長笛博士喬（Jennifer Jo）、康乃基藝術家黃煐媖，以及「和協三重奏」（Harmonium Trio）成員：前洛杉磯愛樂交響樂團小提琴家韋曉壯、大提琴家嚴凌與新秀蔡天佐。

演出曲目橫跨古典與現代，包含巴哈、蕭邦、皮亞佐拉（Piazzolla）、柴可夫斯基、史克里亞賓（Scriabin）與拉赫馬尼諾夫等經典之作。黃煐媖全新創作「夠了就夠了，不再槍殺」（Enough is Enough, No More Shooting）亦將在音樂會中首演，由男高音岡薩雷斯（Tim Gonzales）與小提琴家韋曉壯攜手演出。該曲為紀念兩年前在拉古納伍茲（Laguna Woods）發生教會槍擊案中，為保護台灣長老教會會友而英勇犧牲的鄭達志醫師而作。歌曲由黃煐媖譜曲、Eddie Cunningham填詞，本月6日在聖瑪利諾社區教會練唱室進行排練。黃煐媖表示，願以音樂祈願「天佑美國，不再有槍擊事件」。

音樂會中，「和協三重奏」將帶來「無所畏懼」，與整體致敬防災英雄的主題呼應；壓軸則由拉赫馬諾夫博士獻上蕭邦、史克里亞賓練習曲及拉赫馬尼諾夫的悲歌。此外，黃煐媖創作的「絲路變奏曲」近期再度榮獲加州音樂教師協會（California Association of Professional Music Teachers）當代作曲家高階組季軍，為她自2022年起連續第四年獲獎。她亦在今年2月在紐約康乃基音樂廳演奏該曲，廣受好評。

「新曙光音樂會」將於5月4日下午4時30分開放自助晚餐，5時45分正式演出，7時15分結束。每張門票50美元，所得將全數捐贈給巴沙迪那、南巴沙迪那、西拉馬德瑞與艾塔迪那等消警單位。購票請透過Zelle轉帳至626-437-1354，或開立支票予Nat Nehdar，寄至501 N Hidalgo Ave, Alhambra, CA 91801，或洽電郵[email protected]

黃煐媖自2022年至2025年連續四年榮獲加州音樂教師協會全州當代作曲家獎項肯定...
黃煐媖自2022年至2025年連續四年榮獲加州音樂教師協會全州當代作曲家獎項肯定。（黃煐媖提供）
尼達與黃煐媖去年5月舉辦「猶太大屠殺紀念音樂會」後，在巴沙迪那猶太大教堂前合影。...
尼達與黃煐媖去年5月舉辦「猶太大屠殺紀念音樂會」後，在巴沙迪那猶太大教堂前合影。（黃煐媖提供）

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