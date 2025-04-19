蒙市推共乘接駁服務 前六月免費

蒙特利公園市議員出席「MPK Transit Express」剪綵儀式。（記者朱敏梓╱攝影）

蒙特利公園市 （Monterey Park）市政府宣布，全新公共交通服務「MPK Transit Express」正式啟動。這項隨叫隨到的共乘接駁服務，將由交通科技公司Via提供技術支援。

「MPK Transit Express」的目標是提升蒙市居民對公共交通的可及性，民眾即使沒有私家車，也能更方便地前往地鐵站 、工作地點、醫療機構、購物中心、餐廳等重要地點。

蒙市政府表示，即日起至9月初為止，所有搭乘完全免費。之後，每趟乘車僅需2美元。服務時間為每周一至周五上午6:30至下午6:30。服務區內的任何人都可以預訂經濟實惠的共乘服務，該服務涵蓋蒙特利公園市的大部分區域，居民即可透過手機應用程式（可在App Store 或 Google Play下載）或撥打626-606-2679預訂共乘服務。一旦預約成功，Via的智慧派車系統會自動將行程方向相近的乘客整合到同一輛車上，提供比傳統公車更靈活、更快捷、更有效率的搭乘體驗。

使用這項應用程式預訂行程時，首先需要建立帳戶：下載「MPK Transit Express」應用程式，並按照簡單的註冊步驟操作；預約行程：輸入上車與下車地點，然後點擊「預訂此行程」選擇最適合的行程選項；前往接駁點： 系統會指派一個「虛擬公車站」（通常為最近的街角）作為上車與下車地點，以減少繞道並加快搭乘速度。居民可以在App中查看具體位置，若乘客有行動不便需求，也可提供無障礙車輛與門對門接送服務。

如需更多關於「MPK Transit Express」隨叫隨到接駁服務的資訊，請造訪：https://city.ridewithvia.com/monterey-park 或致電公共工程部門 626-307-1320 洽詢。