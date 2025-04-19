我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

飛虎精神薪火相傳 紀念抗戰勝利80周年

記者劉子為╱亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
飛虎隊研究院院長陳燦培介紹在美國國會山莊舉辦的系列紀念活動。（記者劉子為╱攝影）
飛虎隊研究院院長陳燦培介紹在美國國會山莊舉辦的系列紀念活動。（記者劉子為╱攝影）

為紀念抗日戰爭勝利80周年並弘揚飛虎隊精神，美國飛虎隊研究院於4月16日在亞凱迪亞市舉辦隆重晚宴，回顧並表彰中美在二戰期間並肩作戰的歷史友誼，並為今年3月底於美國國會山莊舉辦的系列紀念活動畫下圓滿句點。

飛虎隊研究院院長陳燦培表示，2014年他曾於華盛頓國會山莊舉辦「飛虎隊圖片展」，今年逢抗戰勝利80周年，便萌生再度於國會山舉辦紀念活動的構想。經過與飛虎將軍陳納德（Gen. Chennault）之女陳美麗（Cynthia Chennault）及外孫女Nell Calloway的聯繫與協力，以及美國東西岸僑界友人的熱心幫助，一場為期三天的大型紀念活動在3月下旬得以實現。

陳燦培指出，原計畫邀請飛虎後人與僑界代表80人參與，未料報名踴躍，飛虎隊老兵後代便達40餘人，來自全美各地。四大僑社重鎮紐約、芝加哥、舊金山與洛杉磯的僑團代表更達80人，最終總人數突破120人，並於3月25日於國會山莊Rayburn大樓舉行論壇。

三天活動分為五大主題，包括論壇、大使館交流、陳納德將軍與夫人陳香梅墓前獻花、與飛虎後人聯誼，以及飛虎隊圖片暨文物展。3月26日，代表團前往阿靈頓國家公墓向陳納德夫婦致敬，他們的雙語墓碑是墓園中唯一刻有中文的墓誌。3月27日的圖片展於Rayburn Foyer大廳舉行，吸引眾多遊客與國會人員駐足參觀，現場反響熱烈。

美國飛虎隊研究院執行會長梁玉霞（Lisa Leung）表示，此行共有七個協辦單位、40多位飛虎老兵後人及其三代、四代，年紀最小者僅五歲。系列活動不僅讓後人深入了解歷史，也成功促進中美民間交流，尤其在國會展覽中獲得多位議員與工作人員肯定，展現飛虎精神歷久彌新。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）派代表蒞臨頒發獎狀，美國華人社團聯合會林連連也代表華社致意。晚宴現場，大會榮譽主席馬樹榮、美華聯會長張勇等致詞祝賀活動成功，來賓亦齊聲高唱經典歌曲，氣氛熱烈溫馨。

華人僑團首長在阿靈頓國家公墓拜祭飛虎將軍陳納德、陳香梅夫婦。（主辦方提供）
華人僑團首長在阿靈頓國家公墓拜祭飛虎將軍陳納德、陳香梅夫婦。（主辦方提供）
聯邦眾議員趙美心的代表為主辦單位頒發獎狀。（記者劉子為╱攝影）
聯邦眾議員趙美心的代表為主辦單位頒發獎狀。（記者劉子為╱攝影）

亞凱迪亞 眾議員 大使館

上一則

佳音社5月3日「慈母手中線」活動 有現金抽獎

下一則

UCLA國際生美墨邊境被拘 校友聲援

延伸閱讀

衛生部預算 川普將大砍400億元 另要求大幅重組內部結構及人事

衛生部預算 川普將大砍400億元 另要求大幅重組內部結構及人事
宋洪南京會 宋濤批台獨必定失敗 洪秀柱：如高空走鋼絲

宋洪南京會 宋濤批台獨必定失敗 洪秀柱：如高空走鋼絲
聯邦砍預算 華府恐招聘凍結 停發加班費

聯邦砍預算 華府恐招聘凍結 停發加班費
東谷市高中女華生積極從事義工奉獻社區 獲頒國會銀獎

東谷市高中女華生積極從事義工奉獻社區 獲頒國會銀獎
新加坡解散國會5/3大選 總理黃循財最艱難首戰

新加坡解散國會5/3大選 總理黃循財最艱難首戰
Meta被爆審查台港內容 參議員致函查克柏格赴國會作證

Meta被爆審查台港內容 參議員致函查克柏格赴國會作證

熱門新聞

好市多推出酒吧小屋，本月底前現折300美元。（好市多官網）

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

2025-04-15 22:50
好市多商品從平價的熱狗到奢侈品金塊，誘發消費者多買也不心疼。（好市多網頁）

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

2025-04-17 22:48
加州法律對砍樹與分界籬笆責任有嚴格規定。(Pexels/Simon Sikorski)

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

2025-04-17 00:07
多種水果蔬菜價格較去年同期相比顯著上漲。(Unsplash.com)

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

2025-04-17 17:52
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
10歲女孩艾莉莎完成社區大學課程，將成為克拉夫頓山學院創校以來最年輕畢業生，並計畫轉學至史丹福大學。（abc7電視台畫面）

10歲女孩大學畢業、直攻史丹福 她的成長方式顛覆你想像

2025-04-16 17:32

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明