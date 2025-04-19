飛虎精神薪火相傳 紀念抗戰勝利80周年

飛虎隊研究院院長陳燦培介紹在美國國會山莊舉辦的系列紀念活動。（記者劉子為╱攝影）

為紀念抗日戰爭勝利80周年並弘揚飛虎隊精神，美國飛虎隊研究院於4月16日在亞凱迪亞 市舉辦隆重晚宴，回顧並表彰中美在二戰期間並肩作戰的歷史友誼，並為今年3月底於美國國會山莊舉辦的系列紀念活動畫下圓滿句點。

飛虎隊研究院院長陳燦培表示，2014年他曾於華盛頓國會山莊舉辦「飛虎隊圖片展」，今年逢抗戰勝利80周年，便萌生再度於國會山舉辦紀念活動的構想。經過與飛虎將軍陳納德（Gen. Chennault）之女陳美麗（Cynthia Chennault）及外孫女Nell Calloway的聯繫與協力，以及美國東西岸僑界友人的熱心幫助，一場為期三天的大型紀念活動在3月下旬得以實現。

陳燦培指出，原計畫邀請飛虎後人與僑界代表80人參與，未料報名踴躍，飛虎隊老兵後代便達40餘人，來自全美各地。四大僑社重鎮紐約、芝加哥、舊金山與洛杉磯的僑團代表更達80人，最終總人數突破120人，並於3月25日於國會山莊Rayburn大樓舉行論壇。

三天活動分為五大主題，包括論壇、大使館 交流、陳納德將軍與夫人陳香梅墓前獻花、與飛虎後人聯誼，以及飛虎隊圖片暨文物展。3月26日，代表團前往阿靈頓國家公墓向陳納德夫婦致敬，他們的雙語墓碑是墓園中唯一刻有中文的墓誌。3月27日的圖片展於Rayburn Foyer大廳舉行，吸引眾多遊客與國會人員駐足參觀，現場反響熱烈。

美國飛虎隊研究院執行會長梁玉霞（Lisa Leung）表示，此行共有七個協辦單位、40多位飛虎老兵後人及其三代、四代，年紀最小者僅五歲。系列活動不僅讓後人深入了解歷史，也成功促進中美民間交流，尤其在國會展覽中獲得多位議員與工作人員肯定，展現飛虎精神歷久彌新。