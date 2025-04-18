南加新港灘雙塔辦公大樓 台裔企業家溫智宇收購

來自台灣企業家溫智宇（Joe Wen）的福爾摩沙集團（Formosa），近期收購新港灘（Newport Beach）雙子十層樓辦公大樓。（谷歌截圖）

TheRealDeal報導，來自台灣企業家溫智宇（Joe Wen）的福爾摩沙集團（Formosa），近期收購新港灘（Newport Beach）雙子十層樓辦公大樓，總面積達31萬平方呎，賣方是總部位於多倫多（Toronto）的宏利金融（Manulife Financial）。這次收購是福爾摩沙近年在南加州 投資有折扣的辦公大樓一部分，其他物業還包括聖地牙哥（San Diego）34層辦公大樓，杭廷頓灘（Hungington Beach）與聖塔安那（Santa Ana）辦公園區等。

根據橙縣商業日報（Orange County Business Journal），該集團以未公開的價格購買位於新港灘5000 Birch Street的辦公園區。這片亮麗的玻璃建築群興建於1983年，距離約翰韋恩機場僅幾個街區。東、西兩棟建築通過一條封閉走廊相連，周圍有綠化庭院。目前該辦公大樓租戶包括PayAssist、Regus和Lawyers Title等。福爾摩沙聘請總部位於達拉斯的林肯地產（Lincoln Property）負責管理。

溫智宇在聲明中表示，「我們的策略一直是投資地理位置優越、高潛力辦公資產，替租戶和當地社區提供長期價值。」他還提到「福爾摩沙計畫進行『戰略性升級』（strategic upgrades）」，但尚未透露具體時間表。

該集團近年來積極投資有折扣的南加 州辦公物業。2024年9月，以4570萬美元（每平方呎86美元）購買聖地牙哥市中心34層樓高的Symphony Towers，約53萬平方呎，賣方為新港灘的爾灣公司（Irvine Company）。

2023年，以4200萬元（每平方呎107美元）價格收購杭廷頓灘One Pacific Plaza（7711, 7755與7777 Center Avenue），總面積39萬4000平方呎，比2018年交易價低66%。

溫智宇位於新港灘的住所Villa de Formosa，是一棟面積達5萬2000平方呎義式豪宅，是橙縣最大、全美最大豪宅之一。2022年他捐贈2000萬美元給爾灣加大 （UC Irvine），用於興建新的UCI Health-Irvine綜合診療大樓。