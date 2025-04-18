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「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

關美滿就任亞凱迪亞市長 華裔市議員王愛琳任副市長

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞市五位市議員合影，皆為亞裔。（王愛琳提供）
亞市五位市議員合影，皆為亞裔。（王愛琳提供）

洛杉磯縣亞凱迪亞市首位亞裔女市長關美滿（Sharon Kwan）15日宣誓就職，市議員王愛琳（Eileen Wang）就任副市長。正副市長同為華裔女性，寫下了該城市華人和女性參政的里程碑。

在4月15日晚宣誓就職典禮上，關美滿接替卸任市長高卿（Michael Cao），成為新一任亞市市長。關美滿表示，20多年來一直將這個城市作為自己的家，身為市長，很榮幸能夠成為城市的領導者和代言人；希望每個家庭不僅能在亞凱迪亞找到棲身之所，還能找到一個尊重他們、攜手同行的社區，幫助下一代建立美好未來。她並強調，任期內將把重點放在公共安全、透明度和財政管理上。

作為亞凱迪亞121年歷史上首位亞裔女性市長，關美滿自2022年11月當選該市第二區市議員，此前曾任職亞凱迪亞Rancho Santa Anita業主協會主席十年。她致力服務社區，並擔任南加大亞凱迪亞醫院基金會（USC Arcadia Hospital Foundation）、亞凱迪亞市中心促進會（Downtown Arcadia Improvement Association）董事會成員。

從越南移民到美國的關美滿，精通英文、中文國語和粵語，致力於溝通文化、促進團結。憑藉著在社區的深厚根基和對社區多樣性的深刻理解，她擁有獨特優勢，與各行業建立緊密聯繫。身為女性和成功的小企業主，關美滿長期倡導女性擔任領導職務。同時，身為四個孩子的母親，關美滿向自己的家庭和亞市年輕人傳輸教育價值，定期為亞凱迪亞聯合學區的學生提供支持。

華裔市議員王愛琳15日正式就職亞市副市長，她表示無比榮耀，並深知肩上責任重大，感謝市民信任、同仁支持，以及市議會肯定，將繼續推動公共安全、教育發展、長者福利、小商業支持及環保政策的落實，努力讓城市更加溫暖、宜居、充滿希望。據悉，亞凱迪亞市長、副市長職位由市議員輪替，每届任期約九個半月。

亞凱迪亞首位亞裔女市長關美滿宣誓就職。（亞市市府提供）
亞凱迪亞首位亞裔女市長關美滿宣誓就職。（亞市市府提供）
華裔市議員王愛琳就任副市長。（亞市市府提供）
華裔市議員王愛琳就任副市長。（亞市市府提供）

亞凱迪亞 亞裔 華裔

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