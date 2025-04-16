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票價10年漲40% 科切拉音樂節第二周末將登場

記者啟鉻／河濱報導
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科切拉音樂節演出現場。（音樂節官網）
科切拉音樂節演出現場。（音樂節官網）

科切拉音樂藝術節（Coachella Valley Music and Arts Festival）第一個周末演出圓滿落幕，但對於那些參加的觀眾來說，購票費用可能仍在分期付款中。據報導，過去十年來，科切拉音樂節的票價大漲了40%。

根據Billboard報導，超過六成的音樂迷購票選擇使用分期付款計畫，將649美元的一般入場票分期付款。參加者需先支付約50美元的預訂費用，並在隨後的時間內付清其餘款項。這項分期購票服務還需支付額外41美元的手續費。

然而，這些費用並不包括旅費、住宿、餐飲、紀念品，以及一些參與者在音樂節中常常炫耀的時尚造型。

據KTLA電視台報導，過去十年來，科切拉音樂節的票價漲幅驚人，上漲近40%。2020 年，一張普通入場票的價格為429美元，而五年前的2015年票價僅為375美元。

此外，科切拉音樂節在2009年首次推出分期付款計畫，當時只有18%的參加者願意選擇這項服務，而如今已經成為不少觀眾參加音樂節的選擇。

2025年科切拉音樂節的第二個周末將於4月18日至4月20日舉行，音樂迷將再次聚集在加州河濱縣印地歐（Indio）享受音樂盛宴。今年的主打歌手包括女神卡卡Lady Gaga）、Green Day和Post Malone，還有 Missy Elliott以及Benson Boone、T-Pain、Ty Dolla $ign、Travis Scott還有Charli XCX、Megan Thee Stallion等知名藝人也將登上舞台，為觀眾帶來精彩的表演。

加州 女神卡卡 Lady Gaga

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