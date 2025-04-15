塗鴉納粹標誌 2警員認罪　

托倫斯兩名前警員塗鴉納粹標誌認罪。（示意圖，取自pexels網頁）

南加洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）兩名前警員，近日就仇恨塗鴉認罪，這起案件曾引發社區高度關注。涉案警員將永遠不得在加州 擔任警察職務。

據KTLA電視台報導。2020年1月，托倫斯市警局警員托斯克（Christopher Tomsic）與韋爾丁（Cody Weldin）在一輛與郵件失竊案有關的車輛上，塗鴉納粹「卍」標誌與笑臉圖案。二名被告自2021年被指控後一直不認罪，近日兩人最終承認相關的重罪指控。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，用仇恨訊息破壞財物是可憎行為，違背了警察維護法律、保護並服務社區的誓言。這兩名涉案人員，今後永遠不得在加州擔任警察職務。

根據判決，兩人接受處罰包括兩年緩刑、賠償受害者損失、撤銷警察標準與訓練認證（POST）、完成100小時社區服務、參訪「寬容博物館」（Museum of Tolerance），並修習15小時反種族歧視 課程。

托倫斯市警局局長哈特（Jeremiah Hart）表示，這兩名前警員的行為令人蒙羞，完全違背警局核心價值。洛縣檢察官辦公室對托倫斯市警局迅速採取內部處分行動表達肯定。