鬥牛犬咬死貴賓狗 主人帶犬逃離 影像被公開 警緝凶犬
洛杉磯福斯（FOX） 電視台報導，聖塔蒙尼卡（Santa Monica）11日（周五）發生比特犬咬死貴賓犬事件。小型貴賓狗「都柏林」（Dublin）當時正與主人迪崔克（Christopher Dietrick）和克魯格（Allysa Kluge）散步，沒想到一隻比特鬥牛犬（Pit Bull）突然衝向他們，將都柏林攻擊致死。事發後比特犬主人帶著狗離開現場，並未提供任何協助，迪崔克呼籲此人出面解決。
根據警方報告，這起事件發生於當天下午5時30分左右，位於主街（Main Street）和斯特蘭德（Strand）附近。迪崔克說，「這是我們每天散步三次的路線，距離我們家大概一個半街區」他說，當時他們正帶著都柏林走回家，走著走著，一名男子沒注意周遭情況，探頭進入一輛汽車乘客側窗，沒想到他的比特犬突然衝向他們，咬住都柏林。
迪崔克說，那場攻擊「相當暴力，甚至發生大規模扭打」，在嘗試阻止比特犬攻擊時，他也被該犬咬傷，「我們甚至被推倒在地上。」他說，都柏林最後不幸過世，那名男子帶著他的狗起身逃跑。警方表示，比特犬的飼主帶著狗徒步逃離現場，影像已被監控鏡頭拍下。目擊者指出，該飼主與比特犬跑進海洋公園（Ocean Park）社區一棟公寓樓。
迪崔克與克魯格向熱心路人表達感謝，該路人在危急時刻伸出援手，將他們和都柏林送往附近動物急救單位。「我們做了所有正確的事情，我們已盡我們所能」迪崔克說，「寵物飼主責任的一部份，是承擔所有責任。我們並非尋求任何嚴厲報復等行動，但我們需找到這個人了解情況，啟動一些必要程序。」
克魯格表示，她是在11年前的聖派翠克節（St. Patrick's Day）領養當時十周大的都柏林。她含淚批評比特犬主人「懦夫」，表示身為寵物主人的責任，是防止寵物傷害自己、其他人及其他動物，「這位先生完全失職」，「他有責任拉緊牽繩，好好控制牠並留意周遭情況，但都沒做到。」有任何線索者，可聯繫聖塔蒙尼卡動物控制中心310-458-8595。
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