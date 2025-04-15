草莓季開鑼 樂享南加農場採果趣

南加州不少草莓園，開放讓民眾採草莓。（肯尼斯草莓園）

草莓季來臨，不少遊客會至草莓園採草莓或參加草莓節，享受草莓的酸甜滋味。mommypoppins.com推薦南加州 附近草莓農場與草莓節，同時提醒遊客出發前別忘了查看農場營業時間與當天草莓供應情況，同時塗上防曬霜、戴帽子等做好防曬。

Moorpark的安德伍家庭農場（Underwood Family Farms）：每年3月至8月，搭乘免費拖拉機至田野摘採草莓與其他水果蔬菜，還可參觀動物中心、搭乘小火車、攀爬乾草金字塔等。另一個較小規模農場於Somis，3月至6月中旬可採草莓，步行可達草莓田，莓果可按秤購買，農場也有小型遊樂區與動物中心。https://underwoodfamilyfarms.com/。

橙縣

爾灣Tanaka農場（Tanaka Farms）：每年3月至6月摘採草莓，需提前預約，遊客可體驗搭乘拖車、摘採時令蔬菜與草莓等，門票包含一磅草莓，還可參觀農場動物。https://www.tanakafarms.com/。

每年5月民眾可參加草莓節。（加州草莓嘉年華官網）

聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）The Ecology Center：每年4月摘採，結合季節性與農業教育，提供南加 州唯一「再生有機」（Regenerative Organic）採草莓體驗，活動僅在周六、日開放，購票參加，有七種草莓品種供選擇。https://theecologycenter.org/。

聖地牙哥縣

法布魯克（Fallbrook）肯尼斯草莓園（Kenny's Strawberry Farm）：每年4月至5月，每周四至周日開放，需提前預約。抵達後登記支付籃子費用後即可開採。現場還有肯尼斯農場廚房餐廳，提供草莓檸檬水、草莓蛋糕與草莓冰淇淋。https://kennysstrawberryfarm.com/。

卡爾斯巴（Carlsbad）的卡爾斯巴草莓公司（Carlsbad Strawberry Company）：每年4月至5月摘採，有入場費，包含一個摘採桶，無需預約，但要提前致電確認開放。有向日葵迷宮、托拉車與農場動物。https://www.carlsbadstrawberrycompany.com/。

洛杉磯附近草莓節

范杜拉加州草莓嘉年華（California Strawberry Festival）：今年5月17、18日舉行，有豐富的草莓美食與娛樂活動。https://castrawberryfestival.org/。

南加州不少草莓園讓民眾採草莓。（The Ecology Center）

園林市（Garden Grove）的園林草莓嘉年華（Garen Grove Strawberry Festival）：有60多年歷史，通常於國殤日長周末（今年為5月23日至26日）舉行。活動包括遊樂設施、現場音樂、草莓節遊行與大量新鮮草莓選購等。https://strawberryfestival.org/current-event-schedule/。