我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

草莓季開鑼 樂享南加農場採果趣

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州不少草莓園，開放讓民眾採草莓。（肯尼斯草莓園）
南加州不少草莓園，開放讓民眾採草莓。（肯尼斯草莓園）

草莓季來臨，不少遊客會至草莓園採草莓或參加草莓節，享受草莓的酸甜滋味。mommypoppins.com推薦南加州附近草莓農場與草莓節，同時提醒遊客出發前別忘了查看農場營業時間與當天草莓供應情況，同時塗上防曬霜、戴帽子等做好防曬。

洛杉磯與范杜拉縣（LA & Ventura）

Moorpark的安德伍家庭農場（Underwood Family Farms）：每年3月至8月，搭乘免費拖拉機至田野摘採草莓與其他水果蔬菜，還可參觀動物中心、搭乘小火車、攀爬乾草金字塔等。另一個較小規模農場於Somis，3月至6月中旬可採草莓，步行可達草莓田，莓果可按秤購買，農場也有小型遊樂區與動物中心。https://underwoodfamilyfarms.com/。

橙縣

爾灣Tanaka農場（Tanaka Farms）：每年3月至6月摘採草莓，需提前預約，遊客可體驗搭乘拖車、摘採時令蔬菜與草莓等，門票包含一磅草莓，還可參觀農場動物。https://www.tanakafarms.com/。

每年5月民眾可參加草莓節。（加州草莓嘉年華官網）
每年5月民眾可參加草莓節。（加州草莓嘉年華官網）

聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）The Ecology Center：每年4月摘採，結合季節性與農業教育，提供南加州唯一「再生有機」（Regenerative Organic）採草莓體驗，活動僅在周六、日開放，購票參加，有七種草莓品種供選擇。https://theecologycenter.org/。

聖地牙哥縣

法布魯克（Fallbrook）肯尼斯草莓園（Kenny's Strawberry Farm）：每年4月至5月，每周四至周日開放，需提前預約。抵達後登記支付籃子費用後即可開採。現場還有肯尼斯農場廚房餐廳，提供草莓檸檬水、草莓蛋糕與草莓冰淇淋。https://kennysstrawberryfarm.com/。

卡爾斯巴（Carlsbad）的卡爾斯巴草莓公司（Carlsbad Strawberry Company）：每年4月至5月摘採，有入場費，包含一個摘採桶，無需預約，但要提前致電確認開放。有向日葵迷宮、托拉車與農場動物。https://www.carlsbadstrawberrycompany.com/。

洛杉磯附近草莓節

范杜拉加州草莓嘉年華（California Strawberry Festival）：今年5月17、18日舉行，有豐富的草莓美食與娛樂活動。https://castrawberryfestival.org/。

南加州不少草莓園讓民眾採草莓。（The Ecology Center）
南加州不少草莓園讓民眾採草莓。（The Ecology Center）

園林市（Garden Grove）的園林草莓嘉年華（Garen Grove Strawberry Festival）：有60多年歷史，通常於國殤日長周末（今年為5月23日至26日）舉行。活動包括遊樂設施、現場音樂、草莓節遊行與大量新鮮草莓選購等。https://strawberryfestival.org/current-event-schedule/。

加州 南加 洛杉磯

上一則

偽裝送外賣、破舊老車 防砸車出妙招

下一則

聯邦強制使用REAL ID限期近 加州18車管局延長服務

延伸閱讀

行員白天當農夫 日本銀行這1原因種「夏季草莓」

行員白天當農夫 日本銀行這1原因種「夏季草莓」
繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區

繼水果冰沙之後 這款人氣商品也將重返好市多美食區
垂釣歲月憶故友

垂釣歲月憶故友
發霉草莓千萬別吃 買草莓避免選太紅、用流動清水沖洗

發霉草莓千萬別吃 買草莓避免選太紅、用流動清水沖洗
不二家原版草莓海綿蛋糕 北加好市多上架

不二家原版草莓海綿蛋糕 北加好市多上架
草莓抗發炎、防失智 葉酸含量水果界No.1

草莓抗發炎、防失智 葉酸含量水果界No.1

熱門新聞

Elpais媒體報導，專家建議綠卡持有者返美時，不要簽署I-407表格。(記者邵敏／攝影)

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

2025-04-07 14:59
有新移民華人中學生在學校被霸凌，媽媽靈機一動，聘請華人司機Cosplay黑幫老大，連續接孩子上下學一周，成功嚇阻同學。圖為示意圖。(unsplash/Rolando Garrido圖片）

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

2025-04-08 20:37
Trader Joe's門店外大排長龍。（受訪者提供）

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

2025-04-08 15:57
聖蓋博華人居民Polly王日前在天普某華人超市結帳時，為一名陌生女子支付兩瓶UCC綠茶飲料。（讀者提供）

超市遇要求「代付」兩瓶飲料費 華女照做：讓人開心

2025-04-11 02:16
聖地牙哥消防局在與波威消防局的合作下，從兩市交界處的一個下水道中，救出一名失蹤多日的女性。（ABC 10）

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

2025-04-08 14:45
羅麗惠指出，她將自己定位為「每天穿著制服、從東跑到西的小生意人」，以務實態度經營事業，逐步累積出如今的資產規模。（記者張庭瑜/攝影）

南加華女700萬創業 今擁14旅館 全靠這方法

2025-04-10 02:18

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連