美西南學聯創業大賽 青年拚創意

左三至右依次是：美西南學聯前主席張雪妍、主席李安妮、Sean Xie、向藍天和王子陽。（主辦方提供）

美西南學聯與SparkHub聯合主辦的第五屆「創新創業大賽」加州 站，日前在洛杉磯市中心舉行。大賽以「夢想改變我們，我們改變未來」為主題，匯聚來自各行各業的青年創業者、投資人、行業專家及高校精英。

美西南學聯主席李安妮開幕致辭。（主辦方提供）

美西南學聯主席李安妮表示，創業大賽為參賽者搭建一個展示創意、交流經驗、推動項目落地的平台。活動設有項目路演、圓桌論壇和自由交流環節，邀請多位知名投資人和企業家擔任評委，為選手提供專業指導與資源支持，助力優質項目實現商業化。

獲得加州議員方樹強頒發榮譽狀的青年領袖們。（主辦方提供）

此次大賽的11個路演項目涵蓋碳資產交易、智能硬件、AI 教育、自動化餐飲、智能灌溉、植物種植系統和AI工具搜索平台等多個前沿領域，創意多樣、展示精采，令評委與觀眾印象深刻。大賽評委團由哈佛商學院項目經理Sia Zhou、具有中美兩地科技與創業背景的企業家Johnney Zhang、Alva Dynamics創始人Phillip Hoang、特能國際投資公司創始人Kellia Liu、和人工智能 教育研究者與創業者Lily Xiong這五位企業家組成。經過路演激烈角逐，由記分組統計匯總得出結果，team11榮獲一等獎，Team6榮獲二等獎，Team4榮獲三等獎。