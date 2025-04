鑽石吧 19日慶世界地球日 活動豐富

鑽石吧市將在4月19日舉辦2025年世界地球日慶祝活動,内容豐富多彩。(鑽石吧市府)

鑽石吧 將在19日舉辦2025年世界地球日慶祝活動,內容豐富多彩,市府歡迎民眾踴躍參加。

活動從上午9時至下午2時,將以免費提取植物土層保護木屑、免費碎紙及老舊紡織品和電子垃圾回收拉開序幕。上午10時後,將有環保教育演示、研討會、電影放映和活動,包括上午10時30分至中午12時放映的紀錄片「塑膠的故事」及此後的討論環節;在鑽石吧圖書館同時登場的,還有上午11時至11時50分的環保故事「One Day This Tree Will Fall by Leslie Barnard」;「生態戰士演講」有兩場,分別是中午12時至12時50分,以及下午1時至1時50分,其間還有學生參與地球日活動頒獎典禮。

洛杉磯 水電局將從上午10時至11時30分舉辦「堆肥和蚯蚓堆肥」講座;11時30分至12時30分南加 養蜂人協會舉辦「神奇蜜蜂」講座;中午12時30至1時由Valley Vista Services提供有機物回收;下午1時至2時Algalita海洋研究與教育機構舉辦「塑膠污染」講座。

活動地點:鑽石吧南海岸空氣質量管理局停車場21865 Copley Dr., Diamond Bar。

詳情請查閱www.diamondbarca.gov/specialevents。