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何奇發表新書 再現越南海寧華人奮鬥史

記者楊青／洛杉磯報導
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越柬寮世聯會永遠名譽主席余建强（右）祝賀何奇（左）新書面世。（記者楊青/攝影）
越柬寮世聯會永遠名譽主席余建强（右）祝賀何奇（左）新書面世。（記者楊青/攝影）

美國海寧同鄉會元老、榮譽主席何奇撰寫的「足跡憶往 細說從頭---我與海寧、越南船民、潼毛的故事」13日與讀者見面，328頁圖文並茂，再現越南海寧華人在美國的移民與奮鬥史。

何奇表示，這本書是他從80年代至千禧年間的珍貴回憶，記錄他曾傾盡全力去完成的事業；這不僅是他的人生經歷，也是越南海寧華人移民來美歷史的真實記錄。

全書三大部分主要包括美國海寧同鄉會成立經過、營救和幫助因戰亂流離失所滯留在香港的海寧船民來美、多次籌款幫助越南潼毛的教育開發和基礎建設，讓家鄉面貌煥然一新。

何奇特別感謝各方對新書的大力支持。他表示，一路走來，從新書撰寫和出版，到他多年對公益事業的付出，都離不開太太林愛華的鼎力支持。人生無論低潮高潮，太太的理解、包容、鼓勵和支持從不缺席，令他非常感動。

海寧同鄉會現任會長唐尚勝、越柬寮世聯會永遠名譽主席余建強、理事長招銘祺、美國越南華裔聯誼會主席鄭煒德、僑務委員羅明等分別致詞，感謝何奇用文字和圖片記錄美國海寧華人的歷史。

唐上勝表示，他曾與何奇一起訪問香港海寧同胞難民營，見證何奇為難民四處奔走的歷史。他認為，新書不僅是何奇個人經歷，也是海外海寧人的歷史。

何奇希望新書成為海寧華人的連接。他表示，計劃陸續整理出版第二本回憶錄，希望百年後，這些記錄能為想瞭解那段歷史的人提供幫助。

美國海寧同鄉會、越柬寮世聯會、美國越南華裔聯誼會、海寧軍政會、美國自由太平洋鳴遠校友會、國觀音精舍互助會僑團代表和南加海寧同鄉200多人參加新書發表會。

美國海寧同鄉會、越柬寮世聯會、美國越南華裔聯誼會、海寧軍政會、美國自由太平洋鳴遠...
美國海寧同鄉會、越柬寮世聯會、美國越南華裔聯誼會、海寧軍政會、美國自由太平洋鳴遠校友會、國觀音精舍互助會僑團代表參加何奇（前中）新書發表會。（記者楊青/攝影）
海寧同鄉會會長唐尚勝（右）回憶何奇（左）的僑界趣事。（記者楊青/攝影）
海寧同鄉會會長唐尚勝（右）回憶何奇（左）的僑界趣事。（記者楊青/攝影）
何奇（左）和太太林愛華（右）。（記者楊青/攝影）
何奇（左）和太太林愛華（右）。（記者楊青/攝影）
美國海寧同鄉會、越柬寮世聯會、美國越南華裔聯誼會、海寧軍政會、美國自由太平洋鳴遠...
美國海寧同鄉會、越柬寮世聯會、美國越南華裔聯誼會、海寧軍政會、美國自由太平洋鳴遠校友會、國觀音精舍互助會僑團代表參加何奇新書發表會。（記者楊青/攝影）

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