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車庫拍賣 她10元淘到Gucci骨董包 網上轉售高達2500元

編譯陳盈霖／綜合報導
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克羅斯比在一場車庫拍賣中，找到一個售價十美元的古馳精品包。（摘自TikTok @kristincrosby_）
克羅斯比在一場車庫拍賣中，找到一個售價十美元的古馳精品包。（摘自TikTok @kristincrosby_）

新聞周刊報導，克羅斯比（Kristin Crosby）和丈夫一個月前從西雅圖搬到洛杉磯，住在洛斯費利斯（Los Feliz）地區。日前在住家附近散步時，發現有人正進行車庫拍賣（yard sale），與丈夫繞過去看看後，竟然以十美元價格，買到價值數千元的古馳（Gucci）精品包。

在美國，去舊貨店淘寶是一種流行的消遣方式之一。根據金融公司Capital One研究，全美估計有16%至18%美國成年人會去舊貨店「尋寶」。車庫拍賣往往會有意想不到的發現，有人曾在猶他州（Utah）一戶人家門前，發現一些讓人毛骨悚然的刀具出售。也有人在田納西州（Tennessee）某一間車庫拍賣找到一條價值不菲的腰帶扣，獲得一筆可觀財富。

克羅斯比說，她丈夫很喜歡去舊貨店和跳蚤市場，但她根本不愛。當天是先生看到一個車庫拍賣標誌，表示想要去瞧瞧，「這要多繞一個街區，我勉強同意他繞過去看看。」她在抖音（TikTok）帳號@kristincrosby_上傳的影片中表示，在車庫拍賣中找到骨董古馳馬銜扣手袋，可說是「世紀車庫拍賣大發現」。

她告訴新聞周刊，「我們當時在一高級住宅區大房子前，看到一位年長女士和家人及孩子們在賣東西，我看到這個包後特別興奮。」克羅斯比和丈夫當時商量說，「若價格低於150美元，我就買下來。」然而接下來發生的事情，讓她驚覺不可思議，「當我問價格時，對方說十美元，我差點暈倒」她說，「那個包還有防塵袋與認證卡。」回到家後，克羅斯比進一步研究，發現這個包可追溯至1990年，是設計師湯姆福特（Tom Ford）年代。

這一發現讓人聯想另一名住在洛杉磯的女子，她曾在一家骨董店以38美元買到一個價值300元至500元的巴黎世家（Balenciaga）手提包，克羅斯比這個古馳包價值恐更高。「根據狀況和顏色，這款包網上轉售價大約可在600美元至2500美元間」她說。

這次發現改變克羅斯比對舊貨淘寶的看法，她認為此一經驗相當罕見，「我不認為自己能再體會那種從車庫拍賣會走出來時的狂喜心情。」她說，自己不會賣掉這個包，「一生可能僅出現一次的發現，我需擁有保留它，且我真的很喜歡這個包。」

拍賣 洛杉磯 淘寶

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