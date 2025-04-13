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TTA購物中心舉辦年度推廣活動 展示台灣魅力

記者張宏/洛杉磯報導
星宇航空為活動贊助一張洛杉磯至台北往返經濟艙機票。（記者張宏／攝影）
星宇航空為活動贊助一張洛杉磯至台北往返經濟艙機票。（記者張宏／攝影）

台灣交通部觀光署（TTA）12日在洛杉磯Westfield Century City購物中心舉辦年度推廣活動，主題為「Waves of Wonderland 台灣魅力‧驚喜無限」，以充滿活力的家庭友善活動，邀請洛杉磯民眾一同沉浸在台灣美景、美食與文化中。

（影音來源：記者張宏）

活動當天，購物中心整個中庭廣場搖身一變成為迷你嘉年華，現場設置多個互動體驗攤位，結合吸睛演出與沉浸式內容，充分展現台灣觀光多元面貌。活動恰逢台灣觀光新品牌「Taiwan – Waves of Wonder」推出滿一周年前夕，現場設有台灣傳統彈珠台、由伯朗咖啡共同擺攤的紙傘彩繪體驗、沙畫DIY、夜市風格九宮格投擲遊戲等豐富設施，帶給參與者猶如親臨台灣的感官饗宴。活動是全天進行，伴隨周末湧入的萬名購物人潮，星宇航空現場提供一張免費洛杉磯至台北的往返經濟艙機票作為抽獎活動大獎。

觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚（Vivian Lin）表示，其中備受矚目的攤位之一為中華航空共同主辦的#DanceToTaiwan舞蹈挑戰區，訪客可隨著「Dance to the Waves of Wonder」主題曲一起舞動，並拍攝影片參加線上挑戰活動，獲勝者可有機會獲得三張中華航空贊助的洛杉磯至台北往返經濟艙機票。最後會由三名舞者Fik-Shun、Vik White和Lauren Gibson親自頒發給幸運得主。這三名舞者近期才到台灣各大地標踩線錄製活力舞蹈影片。欲了解詳情或參與活動，請造訪活動官網DanceToTaiwan.com。

林宜錚表示，去年北美市場表現創下新高，感謝所有航空夥伴促進北美地區與台灣兩地間飛行便利性。現在到台旅遊不僅有「遊台灣金福氣」抽獎活動，旅客有機會在抵達台灣時獲得新台幣5000元（約150美元）旅遊金，還有高鐵買一送一、Taiwan Pass交通套票、過境免費半日遊、「台灣觀巴」兩人同行一人免費等多項好康優惠。特別推薦大家多探索南台灣的秘境亮點。今年還特別強調台灣永續發展的觀光承諾，像是野柳地質公園、四草綠色隧道與高美濕地等，都是結合自然與創新的生態景點，展現出台灣作為綠色旅遊目的地的潛力與決心。另外觀光署還將於6月8日參加洛杉磯同志大遊行（LA Pride Parade），以繽紛花車遊行傳遞台灣魅力驚喜無限的精神，同時支持多元共融與LGBTQ+社群。

華航美洲地區行銷協理張邱驊表示，華航即日起推出春季優惠促銷活動，華航北美航點出發至亞洲各個大城市航班的機票推出七五折起的優惠。活動從即日持續到4月27日，出發日為5月16日至11月30日期間。

中華航空贊助三張洛杉磯至台北往返經濟艙機票給#DanceToTaiwan舞蹈挑戰...
中華航空贊助三張洛杉磯至台北往返經濟艙機票給#DanceToTaiwan舞蹈挑戰活動。（記者張宏／攝影）
台灣交通部觀光署（TTA）於12日在洛杉磯Westfield Century C...
台灣交通部觀光署（TTA）於12日在洛杉磯Westfield Century City 購物中心舉辦年度最精彩的推廣活動。（記者張宏／攝影）
台灣品牌伯朗咖啡現場為大家提供台灣飲品。（記者張宏／攝影）
台灣品牌伯朗咖啡現場為大家提供台灣飲品。（記者張宏／攝影）
華航美洲地區行銷協理張邱驊（左）和舞者一起舞蹈，籲請大家參與#DanceToTa...
華航美洲地區行銷協理張邱驊（左）和舞者一起舞蹈，籲請大家參與#DanceToTaiwan舞蹈挑戰。（記者張宏／攝影）
觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚。（記者張宏／攝影）
觀光署駐洛杉磯辦事處主任林宜錚。（記者張宏／攝影）

觀光 洛杉磯 機票

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