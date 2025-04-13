世報升學規劃講座╱UC備考 4大面向提升優勢

本次三場講座的精彩內容可以通過掃碼觀看回放。（講座說明書）

在升學 競爭日益激烈的當下，亞裔家庭該如何因應變化、為孩子擬定最佳策略？世界日報12日舉辦「2025春季線上升學規劃講座」，邀請三位教育專家線上開講，分別從醫學連讀、整體申請趨勢與加州大學 （UC）策略等面向，為學生與家長提供全面解析。

主講人之一陳肇新醫學博士主要介紹BS/MD連讀計畫，這是一項美國醫學院與大學合作的提前錄取計畫。學生於高中申請一次，若錄取即獲得醫學院保證名額，省去大學畢業後再次申請醫學院的程序。課程長度通常為六至八年，是志向明確學生快速進入醫療職涯的捷徑。 陳肇新博士指出，BS/MD連讀計畫適合對醫學有堅定興趣、有一定研究能力、渴望醫療實踐的申請者。（Zoom會議截屏）

陳博士指出，BS/MD的優勢在於早申早錄、省時省力，且多數不需參加MCAT考試。不過，該計畫門檻高，申請人需具備GPA 3.8以上、SAT達1500分、ACT 33分以上成績，且需展現對醫學的熱情與投入，包括擁有一定臨床經驗、研究實習與志工服務經歷等。他建議學生從九年級起即展開規劃，並透過申請文書講好自己的故事與醫療志向，讓招生官感受到其真誠與潛力。

另一主講人Admission Masters總裁Jenny Wheatley則針對2025申請季整體趨勢進行剖析。她指出，今年名校錄取率創下新低，主要原因是申請人數激增但招生名額未增，競爭空前激烈。Wheatly對此提出四大趨勢應對之道：第一，提前申請優勢明顯，建議學生應於11年級完成規劃與準備；第二，推薦信與課外活動影響力升高，建議學生從九年級起建立與教師的良好關係，並著重於有實質貢獻的社團參與，展現個人影響力。 Wheatley分享最新申請趨勢，其中之一是看重文書個人化敘事，招生官更重視故事性與個人特色。（Zoom會議截屏）

第三，標準化考試仍具重要性，雖多校採Test Optional政策，但獲錄取學生中有95%提交了高分SAT/ACT成績。她建議學生應儘早完成考試，留時間進行暑期研究或實習；第四，文書個人化敘事為關鍵，招生官更重視故事性與個人特色，申請者應多展現成長歷程、學術熱情與未來貢獻。

Elite Prep聖荷西分校主任暨資深教育顧問Berry Chiu則針對UC系統申請流程與華人 家庭常見迷思提出深入觀察。她表示，UC採綜合評估制度（Comprehensive Review），強調申請者是否善用其就讀學校與社區資源，而非單一GPA或成績就能決定結果。 Chiu針對加州大學（UC）系統的申請流程分享她的觀察和經驗。（Zoom會議截屏）

她指出，UC僅計算10至11年級GPA，不看九年級成績，且參與課外活動非常關鍵。在填寫申請時，她建議學生以撰寫履歷的標準來描述所參與的活動，使用具體動詞、數據與成效凸顯貢獻。文書方面，Chiu提醒學生先盤點自己高中四年的重點活動與個人特質，再選題目撰寫，不建議死守題號。特別是申請學校的熱門科系，更應善用UC第六題（學科興趣）來表達動機與熱情。

Berry還觀察到，許多華人家庭過度關注排名與傳統科系，容易忽略英文、人文科目的重要性，甚至在孩子課外活動上追逐競賽與名氣，卻忽略熱情與真實性。他建議家長應放手讓孩子探索興趣，支持其自主規劃，而非一味控制或排斥非主流選擇，如Gap Year、藝術或創業。