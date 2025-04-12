通訊商亂扣費 聯繫客服未果可向FCC申訴
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南加吳女士在通訊商門店開通手機套餐，卻發現帳單金額遠超預期，經查竟是遭運營商收取多項其他費用。不少網友也分享類似經歷，並呼籲消費者遇到爭議帳單積極維權，必要時可向美國聯邦通信委員會（FCC）申訴。
許多網友指出，當發現異常帳單時，應第一時間聯繫客服，無論是透過線上人工客服或撥打客服電話，均可嘗試尋求協助。吳女士表示，她最初在與客服溝通時遭遇困難，對方堅稱她簽訂的是兩條「高級會員（Premium Plan）」及兩條「入門會員（Starter Plan）」的電話費計畫。然而，吳女士強調，門市店員未向她清楚說明費用內容，她因而被多收超過300美元。
在多次溝通未果後，吳女士表示，她告知客服若無法解決問題，將向聯邦通信委員會（FCC）提出申訴。客服態度隨即改變，坦承門市溝通確有疏漏，並承諾修正其帳單。吳女士也提醒，根據其他網友經驗，一定要等到帳單被修正、確認收到正確帳單後，再結束客服對話，以免日後產生爭議。
在Reddit與小紅書等社群平台，有不少華人網友分享對抗通訊商亂收費的經驗。尤姓華女表示，曾被多收費用，致電客服兩次都未獲退款，於是轉而向FCC提交申訴，結果隔天便接到通訊商回電，並迅速獲得退款。
聯邦通信委員會（FCC）為美國政府機構，負責監管國內外通訊產業，致力保護消費者權益。若民眾遇到與電信服務相關爭議，可至FCC官方網站 https://consumercomplaints.fcc.gov填寫申訴表格，說明問題與期望的解決方案。填寫後，FCC將會把申訴轉交相關公司處理，通常要求業者30天內回覆。申訴表格提供中文版本。
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