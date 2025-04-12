升級優惠藏陷阱 華女手機套餐帳單翻倍

南加華人吳女士在門店免費升級手機套餐，卻收到雙倍帳單。（圖／受訪者提供）

通訊運營商經常推出各類優惠活動，吸引新顧客或已有用戶升級套餐，但在看似誘人折扣背後，卻可能有隱藏費用。南加華人 吳女士近日遇上此類狀況，原本店員承諾開通新電話線不加價，結果帳單卻高出原本近一倍。

吳女士原本使用AT&T 的兩條電話線套餐，因中國的長輩來訪，需增添電話線，遂前往巴沙迪那市一家AT&T門店詢問。據她描述，店員熱情推薦最新優惠，表示只要選擇以儲蓄卡付款，開通四條手機線的價格，與原有兩線方案相近，稅前約144美元。若加開自動付款，還可額外減免5美元，服務即日生效。吳女士覺得此方案十分划算，當場辦理新增兩個新號碼。

然而一個多月後，吳女士收到帳單卻大為震驚，帳單總額高達317.33美元。除去其中一位親屬回中國使用所產生的24美元國際流量費，整體收費幾乎為原本預期的兩倍。她仔細檢查帳單，發現兩條新線被自動升級為「高級會員方案（Premium Plan）」，並非最初的「入門會員方案（Starter Plan）」。此外，帳單還列出每月17元的保險 費，但她從未知悉或同意購買相關保險服務。

吳女士致電AT&T客服反映情況，並說明當初與門市店員溝通過程。她強調，未被告知會有額外收費及升級計畫，客服起初回應，吳女士開通的，就是兩則高級會員和兩條入門會員電話線，在吳女士再三堅持下，客服承認收費不當，但表示「可能是店員與顧客溝通不清」所致。吳女士回憶，當初在門店時，她再三詢問店員套餐價格，得到店員的確認後，才同意開通服務，而店員沒有告知有其他附加費。

吳女士補充，這其實並不是她第一次遇到這種情況，幾年前她前往另一通訊商門店，對方表示新用戶只要開通手機套餐，就可免費領取兩個最新款的iPhone手機，她開通服務後才知道，每月需要為手機支付幾十美元金額，但店員事先完全未告知，出於對店員的信任，她在簽訂合同時也未仔細查看。