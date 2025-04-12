華男施捨遊民 反遭推倒搶劫

華裔男子夜間施捨遭流浪者搶劫受傷，所幸警方及時趕到並追回財物。（Kevin提供）

洛杉磯 市日前發生一起華裔男子深夜施捨遭搶的案件。當時，受害人出於善意，將零錢施捨給一名街頭遊民 ，沒想到對方竟突然出手搶走他的錢包，並將他推倒在地，導致受傷。所幸，當時有巡邏警察途經現場，及時制止搶匪，並成功追回財物。

受害人Kevin表示，他當時路經街頭，看到一名無家可歸者蹲坐街角，一時心生憐憫，就掏出零錢施捨，未料對方突然動手搶奪錢包，並將他推倒在地，幸好只是受到輕傷，而這個遊民搶匪則被及時趕到的警方當場制服。他提醒，夜間出行務必提高警覺，避免單獨行走或與陌生人產生金錢接觸。他說：「這些人動向難測，往往趁人心懷善意時行搶，不可不防。」

根據洛杉磯遊民服務局（LAHSA）2024年報告指出，洛杉磯縣無家可歸人口約7萬5500人，占全美總數逾15%。其中，約六成棲身帳篷或露天場所，多數集中於洛杉磯市中心Skid Row及其周邊社區，公共安全與衛生問題持續引發社會關注。其中，洛杉磯市內的無家可歸者為4萬5252人。

為改善街頭露宿的現象，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）上任後積極推動「Inside Safe」計畫，協助流浪者遷入臨時住所。市府統計指出，截至今年，已有逾3600人透過該計畫進入收容機構，全市75處大型露宿營地也已清除；入住永久性住房的人數亦接近翻倍。然而，儘管政策推進有成，住房供應不足與高昂的租金仍對中低收入 戶造成沉重壓力。統計顯示，房租支出已占多數低收入家庭月收入的一半以上，目前洛縣約有50萬戶家庭無力負擔經濟適用房。