慶全國圖書館周 蒙市圖書館推出精彩活動好禮相送

蒙市市立圖書館在全國圖書館周期間推出多項特別活動，並放送多款限量紀念好禮。（蒙市市立圖書館）

全國圖書館周（National Library Week）將於4月6日至12日隆重舉行，這是一年一度慶祝圖書館凝聚社群、激發想像力，並支持終身學習的重要時刻。為響應這項全國性慶典，蒙特利公園市 立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）特別策劃一系列豐富多樣的活動，邀請社區民眾熱情參與，更有多款限量紀念好禮免費贈送。

在4月7日至12日期間，圖書館推出「每日幸運借閱者」（Borrower of the Day）活動，每日隨機抽出一位借書者，贈送印有全新設計的圖書館借書證馬克杯及其他紀念品。

此外，成人與青少年可參加「圖書館賓果書籤挑戰」（Library Bingo Bookmark Challenge），完成挑戰即可參加抽獎，有機會獲得免費圖書；兒童讀者則可透過「圖書賓果尋寶遊戲」展開一場趣味尋寶冒險，完成任務亦可參加抽獎，獲得驚喜好禮。

圖書館亦將同步推出「閱讀與騎行」（Read & Ride）閱讀獎勵計畫。自4月7日起，0至13歲兒童可透過 montereypark.beanstack.org 註冊參加，累積閱讀時間達四小時，即可獲得一張免費乘車券，適用於5月8日至11日舉行的蒙市年度遊戲日嘉年華（Play Day Carnival）。該計畫將於5月7日結束。

欲了解更多活動詳情，歡迎造訪圖書館官方網站，或追蹤圖書館社群平台：Facebook與Instagram帳號 @MontereyParkLib，掌握即時資訊與精彩內容。