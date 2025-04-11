濫用？南加無家可歸者資金遭聯邦調查

聯邦司法部將成立專案小組調查南加州無家可歸資金的「詐騙、浪費、濫用及貪腐」等情況。（NBC 4）

NBC 4電視台報導，聯邦司法部 8日宣布，將成立「無家可歸詐騙與貪腐專案小組」（Homelessness Fraud and Corruption Task Force），調查南加州 無家可歸資金的「詐騙、浪費、濫用及貪腐」等情況。

根據司法部新聞稿，小組成員由加州中區聯邦檢察官辦公室重大詐欺部門、公共腐敗、民權部門及民事詐欺部門等人員組成，將調查加州中區辦公室管轄範圍內各縣市資金使用情況，涵蓋洛縣 、橙縣、河濱（Riverside）、聖伯納汀諾（San Bernardino）、聖路易斯奧比斯波（San Luis Obispo）、聖塔芭芭拉（Santa Barbara）和范杜啦（Ventura）等縣。

本月2日宣誓就任加州中區聯邦檢察官的艾賽利（Bill Essayli）表示，加州過去五年投入超過240億美元應對無家可歸問題，但官員無法交代所有支出和成果，且無家可歸問題日益惡化。納稅人有權知道他們辛苦賺的錢被如何使用。若州和地方政府無法提供適當監督，他們將接手，「若發現違背任何聯邦法律，我們將進行逮捕。」

上個月，一項法院命令的審計報告發現，洛市和洛縣提供的無家可歸服務「缺乏協調」，存在整合問題，且缺乏財務監控。而洛縣政委員會日前投票決定退出洛杉磯遊民服務局（Los Angeles Homeless Services Authority，LAHSA）。該機構一直以來接受洛市與洛縣稅收執行無家可歸援助計畫。縣政委員會決定成立自己的遊民服務部門，但此舉遭洛市府官員反對。

洛市長貝斯（Karen Bass）表示，「我不反對專案小組，但我不希望它成為一次無目標的調查，我也不希望因此分散我們執行主要任務的注意力。」加州州長紐森（Gavin Newsom）聲明指出，地方政府需負責任地使用州和聯邦無家可歸資金，「我們與聯邦政府目標一致，確保納稅人資金能有效用利用。」