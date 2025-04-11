工兵清除火災廢墟效率 華人讚嘆
寶馬山野火廢墟清理工程順利推進，華人受災戶在美軍工程兵和合同工程隊的幫助下，四天將廢墟清理乾淨，進入重建階段。
影音來源：讀者提供
來自中國的電影人胡其鳴Jimmy和太太Tracy位寶馬山的美麗家園，在今年1月7日的大火中夷為平地，經過三個月的煎熬和等待，廢墟終於離開視野，一片平整土地等待重建美麗家園。
「整個過程雖然只有短短四天，但見證美國工程兵的嚴謹和責任感」，胡其鳴表示，美軍工程部隊的工作效率讓人吃驚。
---四天51大卡車垃圾，三人操作---
「兩個整天，兩個半天，前後四天，他們運走了51車的倒塌物，其中破敗的水泥垃圾就28車」，胡其鳴說，如此龐大清除工程，現場只有三個人。其中一名機械師操作兩台大型機械，一台巨大挖掘機負責挖掘和搬運垃圾，另一台打鑽挖掘機負責深度清理，另外兩名工作人員配合機師工作。
在整個廢墟清理過程中，美軍工程兵部門在受災戶家門口臨時設立小帳篷，一人來自美軍部隊的合同單位，負責記錄哪個卡車何時進入，何時出來，裝運什麼東西；另一人則來自美軍工程部隊的行政部門，負責現場監工。此外還有一名美軍工程兵移動指揮官和一名總指揮，每天兩次和不定時檢查和抽查工作進展和操作品質。
胡其鳴表示，四天清除工程，現場都有大型灑水車和加油車從旁協助，避免塵土飛揚，同時保證挖掘機隨時有油工作，不用離開現場。整個工程寥寥幾人，但高效，有條不紊，大開眼界。
---連續一個多月每天工作12小時，報酬高---
現場有工程人員告訴胡其鳴，已40多天沒有休息，每天12個小時，最多的一天，清除43車廢墟垃圾。胡其鳴說，他連續四天看他們工作，機械師幾乎不休息；即便休息，也都是短暫幾分鐘抽根菸喘口氣，接著又幹。他好奇詢問工作人員是否報酬挺好？得到肯定回答。
「即便這樣，他們那樣辛苦為我們清理廢墟，也令我們很感動」，胡其鳴說，工程人員不但幫忙清理廢墟，還幫他找回一些珍貴物品，比如他的多套高爾夫球桿都在大火中毀壞，沒想到竟然在廢墟中挖到他最喜歡的一個球桿頭。他和太太每天為工作人員買來咖啡和甜圈圈，也讓工程人員感動。
此次幫助寶馬山清理廢墟的美軍工程兵來自五湖四海，有亞利桑納、愛荷華，還有遠自東岸的。工程人員表示，美軍工程兵的管理非常嚴格，因為很多工程外包，所以管理多了層次。美軍工程部隊的外包工程一度實行按件計酬，曾導致偷奸耍滑事件發生，比如少裝多算等。現在管理嚴格，而且是多重管理和監督，很難偷工。
---重建家園，問題和挑戰多---
廢墟清理乾淨，馬上可以重建。不過胡其鳴說，很多事情依然面臨挑戰。
他表示，按規定，此次受災戶重建住宅可以加建10%面積，受災戶重建房屋不受加州新建房屋須使用新能源的限制，可以保留天然氣出入口。
胡其鳴表示，他們本來樂觀估計，新房子一年就能建起來，但現在看困難重重。一是建材物料價格大幅度上漲，此次洛杉磯的受災戶在兩萬家以上，供不應求的建材進一步推高漲價幅度；原來估計每平方呎500至600美元，現在已近1000美元。此外，現在根本請不到建築工程人員。
他表示，此次受災，感受到政府和愛心人士的關愛和幫助，他和太太3月就填了表格，選擇聘請美軍工程兵幫忙清除廢墟。他解釋，政府的服務相當人性化，災民可選擇美軍工程兵幫忙，廢墟清除和搬離費用全免，可以要求清楚包括地基在內的全部火毀物品，也可選擇只清除地面上的倒塌物，保留地基。
災民也可以自掏腰包請私人工程隊清理廢墟。胡其鳴Jimmy胡說，考慮火災後地基可能不牢固，選擇地表、地基全部清除，未來重建成本，也可能因此增加。
胡其鳴Jimmy胡研判，下一步的重建新屋，兩年能完成就很不錯，他們已做好長期抗戰的準備。
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