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夕陽紅清唱劇《長恨歌》 觀眾如癡如醉

記者楊青／洛杉磯報導
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匯聚了洛杉磯華人清唱藝術和音樂人極大熱情的清唱劇《長恨歌》，6日在洛杉磯登場。這是中國音樂教育家暨作曲家黃自創作的中國近代首部清唱劇在洛杉磯演出。（記者楊青／攝影）
匯聚了洛杉磯華人清唱藝術和音樂人極大熱情的清唱劇《長恨歌》，6日在洛杉磯登場。這是中國音樂教育家暨作曲家黃自創作的中國近代首部清唱劇在洛杉磯演出。（記者楊青／攝影）

一場匯聚了洛杉磯華人清唱藝術和音樂人熱情的清唱劇《長恨歌》，6日在洛杉磯登場，為南加喜歡歌唱音樂和文化歷史的民眾，送上一場別開生面的音樂饗宴會，同時向中國音樂教育家暨作曲家黃自創作的這部中國近代音樂史上第一部清唱劇誕生103年致敬。

這是黃自的清唱劇《長恨歌》全本十曲首次在洛杉磯演出，150分鐘的演出座無虛席。夕陽紅合唱團來自南加各地的40位歌者，以團體合唱、四聲混聲合唱、三聲合唱、二重唱、獨唱和配樂伴舞朗誦等多種形式，詮釋唐明皇與楊貴妃纏綿淒美的愛情故事，由歌唱穿越各段落，風格迥異又一氣呵成，全場如癡如醉。

匯聚了洛杉磯華人清唱藝術和音樂人極大熱情的清唱劇《長恨歌》，6日在洛杉磯登場。這...
匯聚了洛杉磯華人清唱藝術和音樂人極大熱情的清唱劇《長恨歌》，6日在洛杉磯登場。這是中國音樂教育家暨作曲家黃自創作的中國近代首部清唱劇在洛杉磯演出。（記者楊青／攝影）

作為中國現代音樂的奠基人之一，黃自19世紀40年代留美回國後，1932年在其譜曲的白居易的《長恨歌》基礎上，創作同名清唱劇《長恨歌》，採用西方清唱劇形式，同時融入中國傳統的音樂元素，既有西方古典音樂的莊重宏大，也充滿中國古典文學的婉約哀傷，被視為中國近代音樂史上的重要作品之一。

夕陽紅合唱團團長張克群表示，舉辦清唱劇《長恨歌》專場，是因為自己的先生黃二陶是這齣清唱劇作者黃自的侄子，合唱團之前曾在洛杉磯地區舉辦過黃自作品音樂會，極受歡迎，但因為當時只演唱了黃自的三、四首作品，許多音樂愛好者表示意猶未盡。所以這些專場演出他最著名的清唱劇，但開始進入準備，才知道難度如此之高，整部劇音樂的高低起伏快慢流轉難度非常大，很多團員都從來沒有碰到過這麼難的曲子。

洛杉磯夕陽紅合唱團演出中國音樂教育家暨作曲家黃自創作的清唱劇《長恨歌》。（記者楊...
洛杉磯夕陽紅合唱團演出中國音樂教育家暨作曲家黃自創作的清唱劇《長恨歌》。（記者楊青／攝影）

比如第一樂章《仙樂風飄處處聞》描繪了唐玄宗與楊貴妃在宮廷中的奢華生活，第六樂章《宛轉蛾眉馬前死》描寫楊貴妃在馬嵬坡被賜死的悲劇場景，音樂充滿了悲愴與哀痛，第七樂章《此恨綿綿無絕期》則以深沉的音樂表達了唐玄宗對楊貴妃的無盡思念與遺憾，三個代表樂章風格迥異。40位平均年齡超過70歲的歌者，克服了許多始料未及的困難，足足付出了四個月的時間和精力。

洛杉磯男高音歌唱家李振濤等也為當天演出演唱加持。

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