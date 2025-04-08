世華南加分會訪味全 觀摩生產線
世界華人工商婦女企管協會南加州分會7日組團參訪美國味全公司食品工廠，深入了解這家創立逾半世紀、北美設有六個分公司與三座工廠的食品企業，並實地觀摩每日可生產近百萬顆水餃、百萬張春捲皮的自動化生產線，雙方就品牌發展、產品創新與市場拓展深入交流。
味全總經理林雙慶、美國味全銷售總經理施教敦、常務董事黃怡明等高層主管接待訪賓。林雙慶表示，世華南加分會成員多為企業菁英，此次參訪是對味全長年正派經營與品質堅持的高度肯定。
參訪團分組導覽位於貝爾花園市（Bell Gardens）味全工廠的核心生產線，包括水餃、鍋貼、春捲等產品的製作過程，實地了解產品製程與品質控管。據介紹，工廠恆溫維持在華氏50度以下，成品儲存於攝氏零下10度冷凍庫中，確保食品穩定與新鮮。公司生產流程通過美國農業部（USDA）與衛生部食品藥物管理局(FDA)認證，符合HACCP、GMP、FSMA與SOP標準，使用美國在地農場的新鮮韭菜、香菜與白菜等原料。施教敦指出，目前味全在主流市場以雞肉煎餃與鍋貼最受歡迎；華人與亞裔顧客則偏好韭菜蝦水餃、香菜水餃等傳統口味。目前已在美國尖角市場市占已超過15%。
世華總會第一副總會長陳玲華亦分享她與味全的緣分，味全長年支持僑界公益與文化活動，「味全盃」卡拉OK比賽即為一例，味全代表的不只是食品品牌，更是鄉愁與文化的傳承。南加州分會會長李敏華致贈感謝狀，感謝味全開放工廠與誠摯接待，並表示「味全是我們從小吃到大的品牌，今天的參訪更讓我們見證企業經營的專業與用心。」召集人王天寧指出，此次參訪報名踴躍，幾乎「秒殺」額滿，顯示成員對味全品牌的高度興趣與共鳴。並感謝陳玲華居中協調，促成此次難得的交流機會。
施教敦指出，美國味全自1972年創立，至今已有52年歷史。企業從早期華人移民的鄉愁出發，逐步拓展成為美國中式食品業的領導品牌。目前在美國設有洛杉磯、舊金山、芝加哥、休士頓、紐澤西州、與亞特蘭大共六個分公司，並在台灣與田納西州設有三座食品工廠。最新落成的狄克森（Dixon）工廠面積達9萬7000平方英尺，未來將成為美東生產與物流中心。未來也將持續拓展產品種類、銷售通路並加深與主流通路的合作，期望讓「味全」成為美國人對中華美食的第一聯想。
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