世華南加分會訪味全 觀摩生產線

大合照。（記者張庭瑜/攝影）

世界華人 工商婦女企管協會南加 州分會7日組團參訪美國味全公司食品工廠，深入了解這家創立逾半世紀、北美設有六個分公司與三座工廠的食品企業，並實地觀摩每日可生產近百萬顆水餃、百萬張春捲皮的自動化生產線，雙方就品牌發展、產品創新與市場拓展深入交流。

味全總經理林雙慶、美國味全銷售總經理施教敦、常務董事黃怡明等高層主管接待訪賓。林雙慶表示，世華南加分會成員多為企業菁英，此次參訪是對味全長年正派經營與品質堅持的高度肯定。

參訪團分組導覽位於貝爾花園市（Bell Gardens）味全工廠的核心生產線，包括水餃、鍋貼、春捲等產品的製作過程，實地了解產品製程與品質控管。據介紹，工廠恆溫維持在華氏50度以下，成品儲存於攝氏零下10度冷凍庫中，確保食品穩定與新鮮。公司生產流程通過美國農業部（USDA）與衛生部食品藥物管理局(FDA)認證，符合HACCP、GMP、FSMA與SOP標準，使用美國在地農場的新鮮韭菜、香菜與白菜等原料。施教敦指出，目前味全在主流市場以雞肉煎餃與鍋貼最受歡迎；華人與亞裔顧客則偏好韭菜蝦水餃、香菜水餃等傳統口味。目前已在美國尖角市場市占已超過15%。

世華總會第一副總會長陳玲華亦分享她與味全的緣分，味全長年支持僑界公益與文化活動，「味全盃」卡拉OK比賽即為一例，味全代表的不只是食品品牌，更是鄉愁與文化的傳承。南加州 分會會長李敏華致贈感謝狀，感謝味全開放工廠與誠摯接待，並表示「味全是我們從小吃到大的品牌，今天的參訪更讓我們見證企業經營的專業與用心。」召集人王天寧指出，此次參訪報名踴躍，幾乎「秒殺」額滿，顯示成員對味全品牌的高度興趣與共鳴。並感謝陳玲華居中協調，促成此次難得的交流機會。