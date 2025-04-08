華人帶千元現金上機 遭賊用1元鈔掉包

華人Tom李5日乘坐美聯航UA199航班從上海飛往洛杉磯，他將電腦包放在頭頂行李架上，落地前一個小時取東西時，發現電腦包被移位，現金被掉包。（讀者提供）

華人 旅客將裝有千元美鈔現金的電腦包放在美聯航航班行李架上，不料被盜賊用14張一元鈔掉包。Tom李5日乘坐美聯航UA199航班從上海飛往洛杉磯 ，他將電腦包放在頭頂的行李架上，落地前一個小時取東西時，發現電腦包被移位，現金被掉包。

Tom李表示，他通常都會把電腦包放在腳下，當天正好航班很空，為了多一些空間，就把電腦包放在頭頂行李架上，期間都沒有打開。直到落地前一個小時取充電器時，才發現自己的包被挪動了。該包本來是底部朝內，頂部朝外，現在正好相反，且裡面東西被翻過。小偷沒有拿走包裡的電腦、相機和Gopro ，但拿走1000美元現金和800元馬來西亞幣。而且，在他放1000美元的信封裡又塞了14張一美元面值的現鈔，在放馬來西亞幣的信封裡只拿走100元面值和50元面值的馬幣，小面值的沒有拿；另外一個信封裡還有400多元的人民幣，也沒有丟失。

他說，國際航班航線長，燈關掉後機艙很黑，大多數人都在睡覺，很容易給盜賊作案機會。他的電腦包本來是有鎖的，最近換了新包沒有安鎖。案發後，他將此事報告給乘務長，但乘務長先認為他搞錯現金數量，之後表示無能為力，不可能就此事通報所有乘客。但如果乘務長當時廣播一下，也許還能發現其他受害者或者找到目擊證人，只是讓他下飛機後聯繫地勤和客服。

Tom將此事發到網路提醒大家，下面有人留言表示看到作案過程，且是兩個人團夥作案，其中一個人以拉伸身體為由靠近目標座位，第一次是試探，第二次才開始進行盜竊，當時以為是同行人拿放行李，所以沒有說。事後看到Tom的文章才知道有受害者。

還有人留言防範信用卡在飛機上被盜刷，因為現在飛機上有WiFi，可能人還在睡覺，卡在天上就被刷了，且貴重物品一定不能離開視線內。

無獨有偶，也有人在社交網路上發帖表示，8日乘坐舊金山 飛往香港的美聯航UA877航班，在入境時發現背包裡的現金被偷，包裡還有另外一個乘客的信用卡放在他的包裡，他也是將背包放在頭頂的行李架上。

本報記者致信給美聯航，公司公關Erin Jankowski表示，她建議乘客將貴重物品放在他們前座下方。如果有物品在機上遺失，乘客可透過以下連結提出索賠，https://www.united.com/en/us/fly/help/lost-and-found.html。