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「禮服謎團」 這家人未下單連收50包裹 亞馬遜：無誤

編譯陳盈霖／綜合報導
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洛佩茲一家人連續收到數十件包裹，包裹內都有一件洋裝，然他們從未訂購過這些商品。（ABC 7電視台畫面）
洛佩茲一家人連續收到數十件包裹，包裹內都有一件洋裝，然他們從未訂購過這些商品。（ABC 7電視台畫面）

洛杉磯ABC 7電視台報導，住在聖塔安那（Santa Ana）的洛佩茲（David Lopez）一家人自今年1月起，不斷收到各式各樣的禮服，然他們從未訂購過。至今已收到50多個包裹，這個「禮服謎團」令這家人相當困擾。

洛佩茲一家人連續收到數十件包裹，包裹內都有一件洋裝，然他們從未訂購過這些商品。（...
洛佩茲一家人連續收到數十件包裹，包裹內都有一件洋裝，然他們從未訂購過這些商品。（ABC 7電視台畫面）

「我只希望他們能停止這種行為」洛佩茲說，1月某天，他的父母在家裡收到一個包裹，打開後看到一件連身裙。「我媽媽當時想，家裡沒人訂購這個，可能是送錯了。」沒想到這是謎團的開始，隨後，來自全國各地的包裹陸續送來。「到目前為止，已有50多個包裹，每個包裹內都有一件禮服，大多是蕾絲連身裙」。

洛佩茲懷疑這些連身裙可能是透過亞馬遜（Amazon）購買，然後被買家退貨。「他們可能自己都不知道，把這些東西寄到我們這裡，且自己還付了運費。我不知道他們是不是以為可以拿回退款，或者無法退款，但我們不想牽扯其中。」

他的家人曾嘗試將包裹退還寄件人，但包裹仍不斷寄到他們家。

洛佩茲已向相關單位提出詐欺申訴，也聯繫美國郵局（U.S. Postal Service）和亞馬遜想釐清問題，但得到的回覆是「一切正常」。「他們說他們無法追蹤，也無法阻止這些包裹寄送」洛佩茲說。「我們並未被要求支付這些衣服的費用，他們不認為這是個問題」。洛佩茲伴侶古茲曼（Julian Guzman）補充，「這又不是我們帳戶自己下訂的訂單，與我們帳戶完全無關。」

這件事情一開始有點好笑，然如今一家人已對此事感到困擾，他們很想知道是有人有心為之，還是單純失誤，亦或是更嚴重的問題。「我只希望這件事趕緊落幕，這已讓我爸媽不堪其擾。」

Eyewitness News尚未收到亞馬遜回覆。與此同時，洛佩茲一家人決定將這個怪異事件轉化為善舉。「與其賣掉、捐給Goodwill或直接丟掉，我們選擇尋找橙縣當地非營利組織Alianza Translatinx，我們認為該組織能好好利用這些洋裝」洛佩茲說。

亞馬遜 洛杉磯 橙縣

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