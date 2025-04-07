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科洛那議員集體抵制1建案 疑開發商「合法行騙」

記者啟鉻／河濱即時報導
圖為該建案動土儀式。（截圖自Tricon Residential）
圖為該建案動土儀式。（截圖自Tricon Residential）

南加河濱縣科洛那市（Corona）五位市議員，近期集體缺席該市一項住宅開發案的動土儀式，理由是開發商利用法律漏洞「合法行騙」，市議員一致認為這是一個「很糟糕的建案」。

據The Press-Enterprise報導，該建案在2022年獲市議會批准，將興建19棟獨立屋，並得到當地居民支持。然而，該項目尚未動工，就被原本的開發商轉賣給另一開發公司Tricon Residential，該公司隨即將建案密度翻倍，在每一戶的後院加蓋「附屬住宅單位」（ADU），也就是所謂的「長輩房」，將住宅總數從19戶變成38戶。

建案住宅主屋面積約1500至1800平方英尺，ADU面積則接近1200平方英尺。開發商Tricon Residential在新聞稿中甚至直接稱這是「38戶單戶出租住宅」，對租賃性質毫不掩飾。

儘管全體市議員皆不支持該建案，開發商仍禮貌性邀請市議員參加在3月初的動土典禮，五位市議員一致婉拒。市長史坦納（Jim Steiner）表示，「開發商居然還邀請我們，簡直令人發笑，我們早已表明完全不支持。」另一市議員斯比克（Wes Speake ）也忍不住怒批，開發商正在把獨立屋社區「公寓化」。

據報導，市議會對該建案幾乎毫無拒絕權力。因為主屋部分規畫符合市規，而ADU部分則受州法保護，即使與地方分區規畫相牴觸，也不得拒絕。市議員們明言，他們若硬是駁回，將面臨訴訟，恐損失數百萬美元，最終還是無法改變結果。

在2024年3月20日的市議會會議上，議員們不得不通過該案，同時不掩憤怒地以「垃圾、令人反感、廢物」等字眼形容這項建案。市長與兩位議員不久前還在建案現場對街合照，一起比出「三個大拇指向下」。市長說，「過去的開發商至少還會根據社區意見做調整。這是第一個連假裝在乎都懶得做的開發商，他們知道有州政府撐腰。」

當地居民表示，「開發商一開始告訴我們會蓋19間房，還拿圖給我們看。後來我們出席會議，才發現圖上的後院多了許多灰色小方格。我們問那是什麼，他們才說是ADU。我們當時就知道，完了，社區不保了。」更令人不滿的是，居民根本沒收到動土典禮的通知。

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