The Lettermen樂隊亞市登場 華人享音樂盛宴

傳奇樂隊The Lettermen，5日晚在亞市舞台震撼登場。（記者邵敏／攝影）

享譽全球50多年的傳奇樂隊The Lettermen，5日晚在亞凱迪亞 表演藝術中心（Arcadia Performing Arts Center）震撼登場。這支陪伴很多華人 成長的經典樂隊，當晚帶來一場難忘的音樂盛宴，熟悉的旋律喚起無數人青春回憶。

（視頻來源：記者邵敏）

經典樂隊The Lettermen，熟悉的旋律喚起無數華人的青春回憶。（記者邵敏／攝影） 華人歌迷紛至沓來，一睹The Lettermen的風采。（記者邵敏／攝影） 亞凱迪亞表演藝術中心位於高中校園，經常給當地居民帶來一流樂隊的演出。（記者邵敏／攝影）

位於亞市高中校園的舞台，5日晚熱鬧非凡，來自遠近城市的華人歌迷紛至沓來，一睹The Lettermen風采。這支成立於上世紀50年代的樂隊，以其三部和聲享譽全球，他們的眾多金曲「The Way You Look Tonight」、「When I Fall in Love」、以及「Put Your Head on My Shoulder」等，幾十年來一直被奉為經典。盡管時光流轉，The Lettermen的歌聲依舊溫暖動人，現場演出讓人沉醉。

中華會館福僑會會長林慧懿當晚與友人齊聚演唱會現場，她分享與The Lettermen的特殊緣分，特別指出「把你的頭靠在我的肩上」（Put Your Head on My Shoulder）這首歌，在她年輕時就十分流行。林慧懿講述，婆婆曾在日本度假時，聖誕夜晚被酒店合唱團的歌曲吸引，不記得樂隊名字，卻一直記得這句歌詞「把你的頭放在我的肩上」。1998年公公病危，最後的時光裡，公公靠在婆婆肩上安詳離世，婆婆就想起這首歌，後來記錄在林慧懿幫婆婆寫的自傳中。

華裔小提琴家施學敏（Sherman Shi）從專業角度，肯定當晚樂隊表現十分出色。除The Lettermen三人合唱的盛宴外，舞台上兩人管弦樂隊成員同樣實力強勁，使用特殊電子琴模擬多種樂器，演奏精彩絕倫。

洛縣 政委員巴格社區代表吳忠國（Jimmy Wu）5日晚也在演出現場，他回憶說，The Lettermen樂隊陪伴自己在台灣的成長歲月，其唱歌風格和穿著，代表那個年代特定的文化與音樂潮流。

此次演出由亞凱迪亞表演藝術基金會（Arcadia Performing Arts Foundation, APAF）支持。基金會總財務長Christine Lee表示，該基金會自2012年成立以來，致力於引進優質舞台表演，讓居民能在本地欣賞傑出樂隊；同時推動表演藝術教育，與亞市學區緊密合作，為學生提供多樣化的學習、表演機會，積極回饋社區。