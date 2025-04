The Lettermen樂隊亞市登場 華人享音樂盛宴

傳奇樂隊The Lettermen,5日晚在亞市舞台震撼登場。(記者邵敏/攝影)

享譽全球50多年的傳奇樂隊The Lettermen,5日晚在亞凱迪亞 表演藝術中心(Arcadia Performing Arts Center)震撼登場。這支陪伴很多華人 成長的經典樂隊,當晚帶來一場難忘的音樂盛宴,熟悉的旋律喚起無數人青春回憶。

(視頻來源:記者邵敏)

經典樂隊The Lettermen,熟悉的旋律喚起無數華人的青春回憶。(記者邵敏/攝影) 華人歌迷紛至沓來,一睹The Lettermen的風采。(記者邵敏/攝影) 亞凱迪亞表演藝術中心位於高中校園,經常給當地居民帶來一流樂隊的演出。(記者邵敏/攝影)

位於亞市高中校園的舞台,5日晚熱鬧非凡,來自遠近城市的華人歌迷紛至沓來,一睹The Lettermen風采。這支成立於上世紀50年代的樂隊,以其三部和聲享譽全球,他們的眾多金曲「The Way You Look Tonight」、「When I Fall in Love」、以及「Put Your Head on My Shoulder」等,幾十年來一直被奉為經典。盡管時光流轉,The Lettermen的歌聲依舊溫暖動人,現場演出讓人沉醉。

中華會館福僑會會長林慧懿當晚與友人齊聚演唱會現場,她分享與The Lettermen的特殊緣分,特別指出「把你的頭靠在我的肩上」(Put Your Head on My Shoulder)這首歌,在她年輕時就十分流行。林慧懿講述,婆婆曾在日本度假時,聖誕夜晚被酒店合唱團的歌曲吸引,不記得樂隊名字,卻一直記得這句歌詞「把你的頭放在我的肩上」。1998年公公病危,最後的時光裡,公公靠在婆婆肩上安詳離世,婆婆就想起這首歌,後來記錄在林慧懿幫婆婆寫的自傳中。

華裔小提琴家施學敏(Sherman Shi)從專業角度,肯定當晚樂隊表現十分出色。除The Lettermen三人合唱的盛宴外,舞台上兩人管弦樂隊成員同樣實力強勁,使用特殊電子琴模擬多種樂器,演奏精彩絕倫。

洛縣 政委員巴格社區代表吳忠國(Jimmy Wu)5日晚也在演出現場,他回憶說,The Lettermen樂隊陪伴自己在台灣的成長歲月,其唱歌風格和穿著,代表那個年代特定的文化與音樂潮流。

此次演出由亞凱迪亞表演藝術基金會(Arcadia Performing Arts Foundation, APAF)支持。基金會總財務長Christine Lee表示,該基金會自2012年成立以來,致力於引進優質舞台表演,讓居民能在本地欣賞傑出樂隊;同時推動表演藝術教育,與亞市學區緊密合作,為學生提供多樣化的學習、表演機會,積極回饋社區。